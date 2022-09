Eva González, sobre el desembarco en la música de Fran Rivera: "Podría venir a 'La Voz' porque aquí no importa quién sea"

El pasado agosto el mundo de la música vivió el aterrizaje en ese sector del torero Fran Rivera, que junto a un grupo de amigos se arrancó a cantar en la gala solidaria Starlite, con una formación a la que llamaron Una... Y nos vamos.

El torero cantó varias canciones conocidas en tono de rumba, aunque reconocía poco antes que sus amigos, con los que se reúne de vez en cuando para hacer música, cantan mejor que él.

Este lunes su cuñada, Eva González, presentaba la que será la próxima edición de La Voz, por lo que la prensa aprovechó para preguntar por el desembarco de Rivera en la música y si le veía como posible participante en el concurso de talentos de Antena 3.

"No le he escuchado, pero claro que podría venir, de hecho aquí no importa quién sea, porque los coach no le ven, así que si canta bien entra y si no, pues para su casa", decía en tono bromista la presentadora.