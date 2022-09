Fran Rivera responde duramente a su primo, José Antonio Canales: "No formo parte de este circo"

José Antonio Canales Rivera habló este viernes desde el plató del Deluxe de la mala relación que mantiene con su primo, el también torero Fran Rivera.

"Han pasado ya muchos años, y después de tantos años, me siento curado y feliz", avanzó Canales Rivera antes de desvelar el motivo de ese distanciamiento.

"Intuyo que fue porque había un apoderado que yo tenía en el año 97-98, que era un empresario muy importante, que hizo todo lo posible por juntarnos (en la plaza de toros) y él en ningún momento quiso", aseguró el torero.

"En privado, nosotros nos llevábamos bastante bien y coincidíamos en el campo, pero, cuando llegaba la hora de los despachos, yo siempre me veía ubicado en otro sitio. Yo seguí siempre peleando", añadió el colaborador de Sálvame.

Solo unas horas después, Fran Rivera no ha dudado en reaccionar, y lo ha hecho de manera contundente. "Yo no formo parte de este circo. Yo tengo mi circo privado que no tiene nada que ver con esto", ha afirmado el torero sobre su primo.