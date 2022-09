CC OO critica a RTVE por estar "pervirtiendo las políticas de contratación" y por retrasar las oposiciones de forma "sospechosa"

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha cargado contra lo que consideran que es "la demolición de la calidad de las relaciones laborales en la Corporación" de RTVE y han reclamado a la directora corporativa de CRTVE Marta Torralvo, que tome cartas en el asunto.

"La situación es muy complicada y está creando graves complicaciones en la gestión de la empresa. Sucede porque los modos pervertidos de gestionar están impregnados en áreas estratégicas de RTVE", comienza diciendo el sindicato en un comunicado.

"Directivos y directivas participan y promueven en la demolición de la calidad de las relaciones laborales en la Corporación", asegura el sindicato, que asegura que se están "pervirtiendo" las políticas de contratación en RTVE.

Cabe reseñar que recientemente hubo controversia por la llegada a RTVE de Josep Cuní, un profesional externo que no pertenecía a RTVE, y que fue nombrado como director y presentador del Informativo 24 Horas de Radio Nacional, algo que criticó el Consejo de Informativos de RNE.

"La incorporación del periodista catalán no ha sido fruto del diálogo, sino una decisión del presidente de RTVE, cuyos argumentos se desconocen", decían desde el Consejo, en referencia a José Manuel Pérez Tornero.

RTVE ha hecho otros fichajes externos últimamente, como los de Marc Calderó o Lourdes Maldonado para el programa Hablando Claro o el del presentador Aitor Albizua, que antes estaba en la ETB, para presentar el concurso El comodín de La 1, entre otras contrataciones de personal de fuera del ente.

CC OO exculpa a Marta Torralvo de lo que consideran malas prácticas de contratación y gestión de los recursos humanos, pero la emplazan a cambiar esa tendencia que dicen haber dectado.

En el centro de la polémica, el retraso de las oposiciones para RTVE, que anunció el propio presidente de la corporación, José Manuel Pérez Tornero y para las que a día de hoy "no hay fecha, no hay temarios, no hay bases".

El sindicato considera sospechoso ese retraso y lo relaciona con "el clientelismo (una situación en la que se mueven muy bien algunos directivos y sindicatos en RTVE) está llegando a situaciones incompatibles con la decencia".

Por otro lado, CC OO también denuncia la calidad de ciertas informaciones y los resultados de audiencia de los últimos estrenos en RTVE.

"El despido "político" de Jesús Cintora y "la censura al programa" de Las cosas claras provocó, según el sindicato, que la audiencia cayera y citan al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, como responsable.

La idea del cierre de Las cosas claras y el espíritu de los nuevos programas informativos para la mañana, La hora de La 1 y Hablando Claro, era centrarse en la información y el servicio público y huir del infoentretenimiento, algo que podría no estar cumpliéndose en opinión de CC OO, que destacaba algunas piezas de dudoso rigor informativo.

"¿Es información banal sostener, como informan desde Hablando claro que en España se sirven raciones de croquetas siguiendo la razón matemática de los números primos?"; "¿Es información banal informar que la algarroba es el nuevo oro en España?"; "Es información banal sostener que Letizia, en una comida de hace 20 años con Alfredo Urdaci, dejó un mensaje críptico anunciando que iba a ser reina?", se preguntaba el sindicato, sobre informaciones vertidas en ese programa.