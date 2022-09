En Sálvame son especialistas en crear rivalidades y enfrentamientos. Y, cuando el programa empieza con la llegada de un invitado misterioso, parafraseando a Dakota "eso significa movida". Un coche con los cristales tintados ha entrado en el párking de Mediaset y, nada más bajar la ventanilla, hemos descubierto que se trataba de Dinio.

El ex de Marujita Díaz tiene un enfrentamiento abierto con Carmen Alcayde, ya que afirma que pasó una 'noche de amor' con ella y una amiga. Pero Carmen siempre lo ha negado, e incluso ha insistido en que nunca compartiría un plató con él. Pero Sálvame... ha hecho posible lo imposible una vez más.

En cuanto Carmen ha descubierto la identidad del invitado sorpresa, no ha tenido ni una sola buena palabra para él. "Si pudiera, me iría corriendo. Este señor a ver qué versión se inventa hoy. Destroza la vida a la gente. Destrozó la vida a Marujita Díaz".

"He querido venir hoy porque yo llevo más años que ella en televisión. Quiero contar mi verdad", ha comenzado diciendo Dinio a Adela González. "Ella sabe bien que no estoy mintiendo. Yo no me arrepiento de lo que pasó. Me lo pasé bien".

"Dinio. Me das pena. Retira ahora mismo que tuvimos algo tú y yo. Porque no tuvimos nada. Lo sabes perfectamente. Estoy harta. Búscate otra forma de ganarte la vida", ha explotado Carmen Alcayde. "Hasta hoy nadie te ha comprado la historia. Pero Sálvame lo compra todo".

Dinio al final ha entrado en plató, preparado para la pelea, mientras Carmen Alcayde descansaba en una camilla, en la que un médico le controlaba el pulso (todo por el espectáculo, ya conocemos a Sálvame). Y Nuria Marín ha aprovechado para anunciar que su enfrentamiento tendrá lugar en Viernes Deluxe.