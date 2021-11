Dinio responde a Carmen Alcayde sobre su supuesto trío sexual: "Hay material y muy bien guardado"

Dinio es uno de esos personajes que nunca están exentos de polémica. Hace poco, el cubano afirmó haber realizado un trío con la presentadora Carmen Alcayde, y la acusó de haberle engañado, tratando de hacer una cámara oculta con él. "La conozco desde hace 20 años y lo que me hizo es feo. Vino a hacerme una cámara oculta y lo que me hizo no fue plato de buen gusto. Le di mi amistad, le abrí mi casa, mi local. Me hicieron una cámara oculta" explicaba Dinio.

Poco después, afirmaba que tuvo un encuentro sexual con ella esa misma noche. "Fue una noche loca, lo juro por la tumba de mi abuela. Carmen Alcayde sabe que es verdad. El daño que me quiso hacer no tiene perdón de Dios. Tengo fotos de esa noche. Muchas veces me ve y dice 'Hola Dinio' y agacha la cabeza".

Carmen Alcayde desmintió toda la historia de Dinio pero, en el programa siguiente, el popular personaje se ha puesto en contacto con Sálvame afirmando que su historia es cierta. "Hay material y muy bien guardado". Carlota Corredera entonces ha decidido llegar a un punto intermedio, ofreciendo a Carmen Alcayde que acepte la visita de Dinio al plató y que este trajera esas pruebas de las que tanto alardea.

Dinio asegura que hizo un trío con Carmen Alcayde y ella lo niega rotundamente: "Es mentira" https://t.co/4r41SUe8zg — Sálvame Oficial (@salvameoficial) November 16, 2021

Aun así, pese a la insistencia de Carlota Corredera y Kiko Hernández para que Carmen Alcayde acepte la visita de Dinio, esta no ha querido dar su brazo a torcer. "No me apetece que alguien venga a decirme animaladas. No hay foto de esa noche. No hay pruebas. No existe" y así ha querido zanjar el tema.