La supuesta noche de amor entre Dinio y Carmen Alcayde sigue trayendo cola años y años después. Alcayde siempre ha negado que esa noche tuviera lugar, mientras que Dinio ha aprovechado para sacarlo a cada oportunidad. Y ahora, el ex de Marujita Díaz insiste en que, debido a eso, está vetado en Mediaset.

"Desde que yo conté mi verdad, la única verdad, Carmen no deja de querer ponerme zancadillas y zancadillas", ha explicado Dinio en un vídeo en Sálvame. "No lo veo justo porque tú, como profesional, Carmen, tienes que reconocer que esa vez que me hiciste la cámara oculta, patinaste".

"Patinaste desde el primer momento porque yo simplemente conté mi verdad, que terminé en un hotel contigo y con tu amiga", ha asegurado Dinio. "Es la única verdad. Durante 20 años siempre que me has visto has agachado la cabeza. Te reto a que te sientes conmigo en un programa, y yo voy gratuitamente. Me han propuesto muchos programas y sé que tú has dicho que no".

"Yo no le he vetado", se ha defendido Carmen Alcayde. "No me sentaría con él ni por todo el oro del mundo. Ante fake news, no quiero estar sentada", ha insistido, tajante.