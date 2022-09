El actor Ryan Reynolds, de 45 años, ha sorprendido a sus seguidores al grabarse en una situación tan comprometida como es una colonoscopia. Tal y como ha explicado después, el actor ha querido hacerlo con el único fin de concienciar a la gente sobre la importancia de las revisiones médicas para prevenir problemas de salud como el cáncer colorrectal.

El actor no se sometió a la prueba solo. Lo hizo junto a su amigo Rob McElhenney, con quien incluso bromeó diciendo que aceptaría difundir el vídeo solo en el caso de que Rob aprendiese inglés.

"Rob y yo cumplimos 45 años este año y, ya sabes, parte de tener esta edad es hacerte una colonoscopia. Es un paso sencillo que podría literalmente, y quiero decir literalmente, salvar tu vida", empieza diciendo Reynolds en el vídeo donde explica las razones.

Aunque pueda parecer raro que se grabe una práctica así, el actor de Deadpool tiene claro los motivos por los que sí debía hacerlo: "Normalmente, no filmaría un procedimiento médico y lo compartiría. Pero se trata de un estudio que literalmente puede salvar vidas".

Se trataba de un procedimiento rutinario por la edad, pero tras realizárselo, el médico le dijo que se habían encontrado con un "pólipo extremadamente sutil", lo que podría haber derivado posteriormente en algo mucho más grave. "No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. No tenías síntomas", aseguró Ryan.

La extirpación de ese pólipo ha cortado "la historia natural de un proceso que pudo convertirse en cáncer y causando todo tipo de problemas", por lo que está claro que sí que le ha salvado la vida.