El síndrome de la página en blanco: Feijóo

Ha arrancado el curso escolar en todas las CCAA. También lo ha hecho la política nacional con un debate en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo.

Así que se me ocurre hacer un símil entre la política nacional y el mundo educativo. Nos encontramos en un aula donde un alumno va a hacer la exposición oral del trabajo que se les ha encargado meses atrás. El alumno en cuestión lleva días alardeando de su trabajo delante de sus compañeros y compañeras. Solicita ser el primero en presentar su trabajo y se le concede el privilegio.

Llega el día. Coge el documento y se acerca al atril. Lleva entre las manos 47 folios con una portada. No lleva logo ni nombre, solo se lee en letra Arial 60 el título. Empieza a hablar y aterriza en la realidad. No tiene nada. Le sacude el miedo, ¿y si esta vez el truco falla y le pillan la gran mentira? Aun así, termina con la sensación de que ha convencido.

Pero esa sensación se desvanece una vez en su sillón. Le piden el documento y empiezan las excusas. Quiere ganar tiempo. Vuelve a casa y se sienta delante del ordenador con el ansia de poder ser creativo. Pero nada. Así que coge un trabajo que presentó el año pasado y lo copia.

Le piden el documento y empiezan las excusas. Quiere ganar tiempo.

Lo entrega. Pasan cinco minutos, nada. Pasa un cuarto de hora, nada. Se siente aliviado. Pasan treinta minutos y aparecen los primeros mensajes: plagio, cero ideas, cero propuestas nuevas, cero verdades.

Pillado. Se le ocurre decir que ha estado el fin de semana en Salamanca y no ha tenido tiempo. Los salamanquinos y salamanquinas tienen la culpa. Es un truco que le ha funcionado con anterioridad, echarle la culpa a los demás: Portugal, Alcoa, el Gobierno, los universitarios, Cataluña, el Banco de España, Zapatero o Bildu. Pero ya no cuela.

Está hundido. Sabe que tiene pocos meses para remontar el curso y delante tiene un compañero que es un líder, que se conoce los datos y es capaz de aportar soluciones efectivas y eficaces.

Se le ha calificado como 'no apto', con una postdata que lo completa: No está preparado, la próxima vez asegúrese de no hacernos perder el tiempo.