El auge de los pagos con tarjetas bancarias, con teléfonos móviles y otros como los pagos faciales, unido a la pandemia de coronavirus, parecía que podía dejar menguado al dinero en efectivo. Sin embargo, el cash no sólo ha resistido sino que parece tomar un nuevo impulso. Así lo asegura en una entrevista a 20minutos Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria, que defiende la utilidad del dinero en efectivo.

¿Cuáles son las ventajas del dinero en efectivo?

La principal, aunque no sea las más mencionada, es su presencia como numerario en un sistema económico que por esencia es un sistema monetario. Es difícil imaginar tal sistema, el que hoy sigue prevaleciendo en las economías de todo el mundo, sin la referencia y el recurso al efectivo.

Pero, además, como es bien notorio, existen amplios sectores de la población que lo necesitan y otros, no menos amplios, que no quieren prescindir de él. Unos por necesidad y otros por conveniencia coinciden en proclamar sus variadas y coincidentes ventajas: facilidad, libertad, privacidad.

¿En una época de crisis, su utilidad es mayor?

En las situaciones de crisis que, por razones naturales o provocadas, como por ejemplo enfrentamientos bélicos y sus consecuencias, pueden llevar a la caída total o parcial de los sistemas actuales de comunicación y acceso digital con una evidente consecuencia: sin el efectivo desaparecería cualquier actividad económica que no fuera el trueque.

El efectivo es también un aliado para controlar y calcular el gasto, es la mejor manera de hacerlo y en momentos de incertidumbre, de hecho, el uso del efectivo como forma de atar el gasto gana peso en épocas complicadas, como la actual, con elevada inflación.

¿Los españoles quieren que permanezca el dinero en efectivo?

Rotundamente sí. A diferencia de lo que se creía en pandemia del trasvase al sistema digital, el efectivo se está recuperando del golpe de la covid claramente. Hay demanda para que el efectivo exista, no es un capricho. Según las estadísticas más recientes del Banco de España, la preferencia del efectivo es del 60,3% entre los jóvenes de 18 a 24 años, por un 53% entre los mayores de 64 años.

El dinero en efectivo en circulación en el mundo está en niveles récord, y los datos del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de España muestran una predisposición alta por parte de los usuarios hacia este medio de pago.

Hace un año, cuando dimos vida a Denaria, encargamos una encuesta sobre el efectivo en España a la conocida firma GAD3. Los resultados son contundentes y claros, no hay ninguna duda. Una significativa mayoría de los españoles desean que el efectivo siga jugando un papel importante en la vida económica nacional e internacional, por cierto.

Pero cabe añadir que, en ello, y Denaria se encuentra en la misma línea de reflexión y propuesta, no hay una voluntad exclusivista. De lo que se trata es de permitir una absoluta libertad para escoger los medios de pago.

¿Qué sectores están interesados en que desaparezca el cash?

No creo que se trate de una voluntad exclusivamente destructora sino más bien acomodaticia por parte de aquellos que creen haber encontrado en los medios digitales la manera se satisfacer sus necesidades de pago sin entrar en más divagaciones.

Naturalmente aquellas corporaciones que dominan ese sector, algunas de las cuales llegan a almacenar la mayor cantidad de datos que en el mundo se poseen, y que por cierto todas tienen sus domicilios de origen fuera de España y de Europa, hacen todo lo posible para ampliar y justificar lo que querrían absoluta mayoría de su negocio. Necesitan y merecen una mirada atenta y una reflexión profunda.

Adicionalmente, las firmas tecnológicas realmente ven los datos como una nueva materia prima, y los datos sobre los pagos de clientes con tarjeta son la materia prima de mejor calidad en el negocio, ya que son un registro completo de cómo gastamos y vivimos nuestra vida.

¿Las personas mayores son quienes más sufren las trabas al dinero en efectivo?

Algunas de ellas sí, pero este es un asunto que afecta a toda la población, personas discapacitadas y personas que viven en la España despoblada, y con carácter universal, independientemente de la edad.

Muchos comerciantes, especialmente en las zonas rurales, simplemente no están dispuestos o no pueden pagar los cargos por lo que a menudo son transacciones de bajo valor. La conectividad de la red también es un problema.

Algunos consumidores están apegados al dinero en efectivo por razones culturales. Por ejemplo, Estados Unidos es una nación de gran innovación tecnológica, pero los estadounidenses pagan en efectivo alrededor de un tercio de las veces y utilizan los cheques con la misma frecuencia que los pagos digitales.

Para otros, la perspectiva de quedarse sin dinero no solo sería indeseable, sino que tendría consecuencias perjudiciales.

¿Qué opina de los pagos con tarjeta y los pagos con móviles? ¿Qué ventajas y qué riesgos tienen?

Pueden alardear de rapidez y comodidad. También de manifiesta inseguridad. Ambos proporcionan a los sistemas de pago una ingente cantidad de datos informativos personales que pueden ser utilizados maliciosamente por los delincuentes digitales. Como en realidad, y desgraciadamente, ya viene ocurriendo. Y desde luego no permiten el control de gastos que en la práctica se asocia con los pagos en efectivo, que cuentan con la misma rapidez y sin riesgos anotados.

Asimismo, los que pagan directamente con el móvil suelen gastar más a menudo y más cantidad de dinero en comparación con aquellos que no las usan.

¿Qué opina de la reducción de sucursales y de cajeros que se está llevando a cabo en los últimos años, especialmente en la España vaciada?

Una de las amenazas más serias de esta reducción es la posibilidad de que una persona se quede sin poder acceder a su dinero. Si todas las operaciones han de ser digitales de manera obligatoria, debido a que no hay efectivo por la dificultad práctica de acceder a él o los intermediarios que las gestionan pueden bloquear las transacciones por una causa indeterminada, claramente nos encontramos ante un riesgo alto de exclusión financiera, tanto porque no se pueda acceder al propio dinero como por las dificultades para abrir físicamente una cuenta.

Además, si sólo existe dinero intangible, estaría alojado en una infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones, lo que puede fallar en su hardware o software y esto puede dejar a un cliente sin acceso a su dinero.

La polémica sobre la falta de servicios bancarios ha derivado en un compromiso por parte del Gobierno y la banca para mejorar la accesibilidad a los servicios bancarios. No obstante, desde Denaria pensamos que los informes presentados por las patronales bancarias y la CNMC tratan de simplificar un problema complejo que afecta a un gran número de población. Las propuestas planteadas son insuficientes (cash back, cash in shop) y no son una solución, tal y como ha quedado demostrado en los países nórdicos.