Harry Styles se defiende de los aseguran que lleva una estética 'queer' para ganar más fama

Harry Styles sigue imparable en su ascenso a la fama. El cantante, desde que se marchó de One Direction, no ha parado de escalar puestos con su faceta de intérprete musical, pero también adentrándose en otros mundos del espectáculo como el cine o la moda.

Aunque tiene millones de seguidores, también hay mucha gente que ha cargado contra él acusándolo de queerbaiting, es decir, de utilizar una estética queer para ganar más fama y visibilidad. Esto lo piensan porque en casi todas sus intervenciones incluye en gran medida elementos como plumas o lentejuelas, entre otras cosas.

Muchos creen que el artista, que se identifica con un estilo de género fluido, utiliza la ambigüedad sexual para añadir un plus de interés a su figura. Ante esas acusaciones, Styles ha decidido poner tierra de por medio y responder a sus haters.

El cantante, en una entrevista para la revista Rolling Stone, se ha sincerado: "A veces la gente dice 'sólo has salido públicamente con mujeres', y no creo que haya estado públicamente con nadie. Si alguien te hace una foto con otra persona, no significa que estés eligiendo tener una relación pública o algo así".

Tras negar que use la ambigüedad sexual para parecer más interesante, Harry Styles ha asegurado que él, como todo el mundo, ha tenido que descubrir su propia sexualidad para sentirse cómodo.

El artista está cansado de las críticas que recibe por este aspecto pues ya en 2019 mostró su opinión en The Guardian. "En términos de cómo quiero vestirme y de cómo va a ser la portada del álbum, tiendo a tomar decisiones en términos de colaboradores con los que quiero trabajar. Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga parecer gay o me haga parecer heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que queda bien", aseguró.