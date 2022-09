Chayanne, blanco de las críticas por sus posibles retoques estéticos

Cada cual debería poder hacer con su cuerpo lo que desee, máxime en términos de operaciones estéticas. Y sin embargo, cuando una persona famosa reaparece con un aspecto algo diferente a cómo estamos acostumbrados a verle o verla, comienzan las críticas. Es lo que le ha ocurrido a Chayanne con uno de sus últimos vídeos.

A sus 54 años, el cantante puertorriqueño es bien conocido por su imagen de perpetuo galán (a pesar de llevar casado desde 1992 con Marilisa Maronese). Un físico que ya ha dicho en más de una ocasión que intenta mantener gracias a su régimen alimenticio y hacer deporte. Sin embargo, un notorio cambio en su rostro ha provocado que sus seguidores se pregunten si no habrá recurrido a alguna intervención profesional.

Se trata de un vídeo que en el que el artista promocionaba su tema Te amo y punto y que grabó y subió a su canal de YouTube hace algo más de un par de meses, aunque no ha sido hasta ahora que varios usuarios de las redes han incidido en lo inflamada que se ve su cara, así como parece haber perdido expresividad en los pómulos, el entrecejo, las patas de gallo y la frente, haciendo muy diferente su característica sonrisa, como explican desde Quien.com.

"¿Qué es eso? ¿Qué te hiciste?", "Se le ve una cara distinta, ¿por qué se la tocó?", "No había necesidad de destruirte tu cara ahora, deberías demandar al cosmetólogo que te la destruyó; eras bello" u "Otro que ya se fue a meter relleno" son algunos de los comentarios que se han podido leer entre los usuarios.

Se apunta desde las redes a que esos cambios y esa ausencia de arrugas solo podría deberse a una inyección de bótox o de ácido hialurónico, aunque otros fans apuntan a que puede tratarse de un aumento de peso debido a su metabolismo.

Paren todoooo Otro que ya se fue a meter relleno es #Chayanne !! 😱😱😱😱 se ve diferente … 🫡👀 pic.twitter.com/8QRSHdMgTx — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) September 12, 2022

Sea como fuere, no es la primera vez que el autor de éxitos como Torero, Salomé o Lo dejaría todo es noticia por una cuestión parecida. Ya en 2019, en una entrevista para la revista People, el artista reconoció que no le importa que le pregunten la edad ya que no había pasado nunca por el quirófano.

"Yo soy feliz y no hay complejos. Dicen que un caballero no tiene memoria y que no se debe preguntar la edad. Pero yo no tengo ningún problema con que me pregunten. Desde siempre he creído en cuidarme, en hacer ejercicio diariamente, en comer sano, pero sin tener que privarme de lo que me gusta. Solo creo que todo se debe hacer con medida", explicó.