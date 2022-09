Un joven colombiano asegura que es hijo de Shakira y Santiago Alarcón, un conocido actor

Shakira no gana para disgustos. A su ruptura con Gerard Piqué tras más de una década de amor y dos hijos en común y sus problemas con Hacienda, la artista tiene que soportar ahora que haya salido a la palestra un joven colombiano que asegura ser su hijo.

Según se pudo ver en Ya es mediodía, que emitió la información que ha ofrecido esta persona en diferentes medios, este joven ha escrito por WhatsApp al conocido actor Santiago Alarcón, también de este país sudamericano, para comunicarle que él es el hijo escondido que tuvo con Shakira.

El actor, por su parte, asegura que todo es mentira y ha denunciado la situación, en la que dice que le ha pedido 835 millones de pesos de indemnización. "El muchacho asegura que lo entregué en adopción en 1992 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", asegura Santiago Alarcón en un vídeo en el que denuncia la situación a la que le está sometiendo esta persona.

Además, el actor, que niega incluso conocer a Shakira, dice: "Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó', pero no le presté atención".

El joven que dice ser hijo de Shakira y Santiago Alarcón. MEDIASET

Por su parte, Pedro, el supuesto hijo secreto de la cantante y el actor, sostiene que la base de su argumento se sustenta en que tiene un recuerdo de cuando tenía 4 años, cuando, dice, fue acosado por Santiago Alarcón. Además, sostiene, sus padres adoptivos le confirmaron todo lo que él piensa.