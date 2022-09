Ahora o nunca: últimos días para aprovechar la prueba gratuita de 60 días del 'streaming' literario de Amazon

Este verano nos hemos puesto al día con la lista de libros pendientes que teníamos y que no dejaba de crecer. No hemos sido los únicos puesto que son muchos los lectores que aprovechan las vacaciones para dejarse llevar por las nuevas historias o por viejas conocidas que merece la pena releer. Así, en las maletas, por muy pequeñas que sean, no falta un buen título que nos acompañe en los atardeceres en la playa o en las noches en los pueblos de montaña. Aunque nos encantaría mantener este hábito, la vuelta a la rutina nos lo hace más complicado... a no ser que demos con la excusa perfecta para conseguirlo. ¡Y en 20deCompras la hemos encontrado!

El servicio de libros electrónicos de Amazon, Kindle Unlimited, ofrece ahora a sus usuarios dos meses de prueba gratuitos para que puedas descubrir sus ventajas. Esta plataforma, disponible en cualquier dispositivo mediante una aplicación gratuita, nos da acceso a más de un millón de títulos en formato electrónico para que podamos llevar siempre encima una biblioteca sin que esto suponga ir cargados o llenar nuestra biblioteca de tomos. Si te interesa esta oferta, no lo pienses mucho puesto que solo estará activa hasta el 30 de septiembre. Después de esta fecha, Kindle Unlimited ofrecerá el mes de prueba gratuito habitual y, una vez consumido, el servicio por 9,99 euros al mes.

Además de por la promoción que hemos explicado, Kindle tienen mucho más que ofrecer. Esta plataforma de libros online ofrece más de un millón de títulos que se renuevan periódicamente para que nunca nos quedemos sin novedades a las que acceder cuando ya hemos terminado con todas las novelas de nuestras temáticas favoritas. También, te sugiere buenas opciones en base a lecturas pasadas; se pueden descargar los libros en cualquier dispositivo, aunque no tengas el ebook de la marcar y se puede acceder a las reseñas de la comunidad Kindle para ver qué opinas otros lectores sobre los títulos que tenemos entre manos. ¿Te convence?

¿Ya has visto el nuevo Kindle?

No solo este mes es más barato que nunca suscribirse al servicio de lectura de Amazon que, tal y como comentábamos, nos ofrece más de un millón de libros que se renuevan periódicamente. Y, ahora, para que lo disfrutes con la máxima calidad, el gigante de las compras online ha lanzado (¡aún en preventa!) su nuevo Kindle con gran resolución, pantalla de seis pulgadas, un almacenamiento de 16 gigabytes y una autonomía de seis semanas. Un modelo todoterreno del que puedes saber todo en la review de 20Bits y comprar por adelantado bajo estas líneas. ¡No pierdas la oportunidad!

Este es el nuevo modelo de Kindle con gran resolución. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.