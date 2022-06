Si solo puedes viajar con equipaje de mano, por 20 euros sorteas a la aerolínea 'low cost' con esta bolsa que cabe bajo el asiento

Existen muchos tipos de equipaje y de tarifas, según las aerolíneas, pero, desde hace unos años, muchas compañías low cost permiten viajar con una bolsa de mano gratis, siempre y cuando quepa debajo del asiento delantero de la cabina del avión. Así que, si quieres viajar de la forma más económica este verano atento a los trucos para meter todo el equipaje en una bolsa de mano y a un modelo que cumple con las medidas con el que no tendrás sorpresas.

Y es que, las sorpresas se pagan, porque si excedes las medidas, las multas pueden costarte más dinero que el propio billete. Las normas son claras, por ejemplo, Vueling dice que la bolsa de mano deberá "caber en su totalidad bajo el asiento delantero, sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar". Pero, ¿Cuáles son esas medidas? Exactamente son 40x20x30 centímetros y esta bolsa de mano de ¡solo 20 euros! las cumple a la perfección para que puedas viajar con tranquilidad en compañías como Ryanair y Vueling este verano.

La bolsa de viaje BZ5496 está fabricada con poliéster, un material muy resistente, que permite utilizar la bolsa de viaje durante mucho tiempo. Amazon

Una apuesta económica y segura

Parece imposible meter todo lo necesario en un viaje con medidas permitidas tan limitadas, pero, lo cierto es que no es imposible. Siempre existen trucos como las bolsas que quitan el vacío y ahorran espacio, pero sin ellas también puede caberte todo si eliges solo lo necesario. Además, lo importante es viajar con la tranquilidad de que no vas a pasarte de las medidas permitidas y no te van a multar las aerolíneas.

Esto está asegurado con esta bolsa de Benzi disponible en Amazon, porque, de hecho, le sobran 5 centímetros de lo permitido. Y, cabe más de lo que piensas, tal y como explican algunos usuarios que ya la han probado: "Yo metí un neceser grande, un secador de pelo, zapatos y aún había espacio libre. Cunde mucho el espacio, más de lo que parece", explicaba Javier en febreo.

