Por qué engancharse a los audiolibros en septiembre y aprovechar los 90 días de prueba gratuitos que nos ofrece el servicio de Amazon

No hacemos más que insistirte, pero es que, si todavía no los has probado, no sabes lo que te estás perdiendo. Los audiolibros no dejan de ganar adeptos ¡y no nos extraña! Son la mejor fórmula para disfrutar de la lectura mientras nos dedicamos a otras tareas, por lo que se han convertido en la solución perfecta para retomar ese pasatiempo que nos apasiona, pero que, debido a nuestra ajetreada rutina, siempre acabamos posponiendo o disfrutando únicamente en verano, porque o hay viaje en el que no metas en la maleta un libro (¡o varios si tienes un ebook!) Así, son muchas las plataformas que han puesto a nuestra disposición miles de títulos para que podamos devorarlos.

Una de nuestras favoritas es Audible, el servicio de audiolibros de Amazon en el que, además de poder disfrutar de más de 90.000 títulos de forma ilimitada, podemos tener a narradores tan reconocidos como José Coronado o Michelle Jenner. Otra de las ventajas de esta opción es que puedes escucharlos en diferentes dispositivos, con tan solo descargar una aplicación gratuita en la que puedes acceder a la plataforma. Además, todos tus progresos en la lectura quedarán registrados en la cuenta para que, independientemente de dónde accedas, puedas seguir en el punto en el que lo dejaste. Lo mejor de todo es que puedes probarlo 30 días gratis (o más si sigues leyendo la promoción que te presentamos) para que te enamores de este formato.

Promoción fin del verano

El verano llega a su fin, pero para ayudarnos a sobrellevar la tristeza que esto nos provoca, Amazon ha activado una promoción muy interesante en su servicio Audible: ahora puedes conseguir 90 días de prueba gratuitos, en vez de los 30 habituales. Eso sí, para aprovechar esta oportunidad, tienes hasta el 11 de septiembre para decidirte. Contarás con todas las ventajas y servicios que hemos comentado arriba, solo que gratis durante más tiempo. Si te convence, luego solo tendrás que pagar 9,99 euros al mes, el precio habitual de la suscripción a este servicio.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.