Los cinco títulos imprescindibles en Kindle para leer este agosto en la playa

Hay placeres con los que muchas personas son felices en verano. Por ejemplo, poder irte de vacaciones, aunque sea una semana, a la playa y tumbarte al sol sin hacer nada es uno de ellos. Pero, esto puede mejorar si nos llevamos una lectura, otro de los grandes placeres. No obstante, no es cómodo que se mojen las hojas de un libro o se introduzca arena entre las páginas. Ni mucho menos, que el sol nos deslumbre o que tengamos que sujetar el peso de un gran libro en la tumbona. Pero, gracias a los libros electrónicos estos problemas desaparecen para poder leer, por fin, un agosto en la playa cómodamente.

Para que esto se haga realidad, necesitamos muy poco, solamente un Kindle de Amazon, uno de los mejores libros electrónicos por su relación calidad-precio y porque posee luz integrada regulable para leer fuera de casa. Una pantalla con alto contraste para leer sin reflejos, incluso bajo la luz del sol, y porque su batería dura semanas. Sin olvidar que caben todos títulos que queramos leer en un mismo dispositivo para que no tengamos que cargar la maleta con el peso de varios libros.

Libro electrónico Kindle. Amazon

¡Los cinco títulos del verano!

Si todavía no sabes qué leer, desde 20deCompras te señalamos las lecturas obligatorias para este agosto que están arrasando en físico y digital. Pero, para poder descargar todos los libros que quieras necesitas Kindle Unlimited, el servicio de libros electrónicos de Amazon, que ofrece más de un millón de títulos por 9,99 euros al mes... ¡con lectura ilimitada!, y con un mes de prueba… justo en ¡¡agosto!! Piénsatelo, porque no pagarás nada por títulos como El retiro de Mark Edwards.

-El retiro, de Mark Edwards. Es el título más vendido en la plataforma y no es de extrañar porque el misterio y la desolación de esta novela te atrapará. Cuenta la historia de Julia, quien perdió a su familia en un trágico accidente: su marido murió ahogado tratando de salvar a su hija en el río. Pero, lo cierto es que el cadáver de la pequeña Lily nunca se encontró. Destrozada, Julia está convencida de que su hija aún sigue viva.

-El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero. Otro de los best seller de este verano en todos los formatos. Si ha llegado agosto y todavía no lo has leído, no puedes perder la oportunidad. Partiendo de su experiencia personal y de la lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia y literatura, la escritora española nos ofrece un estudio apasionante sobre los vínculos entre la creatividad y la inestabilidad mental.

-Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. Otro de los fenómenos de este verano está siendo la novela del presentador y monologuista Ángel Martín, donde habla en primera persona sobre la locura y la depresión y cómo romper el tabú que las rodea. "Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales", destaca en el libro el escritor.

-El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien. Como no, en la lista debería aparecer un clásico, porque todo verano se puede aprovechar para leer uno que todavía no hayamos leído y este del famoso Tolkien está ahora rebajado en Kindle Unlimited por menos de tres euros y entre los más vendidos.

-Venganza de hielo, de Melinda Leigh. Con este título sufrirás a la vez que el protagonista, quien es testigo de algo que no debería haber visto ¿o todo es mentira? Descubre este agosto la verdad de esta novela con muy buenas críticas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.