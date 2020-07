Cómo conseguir un café profesional sin salir de casa: tres beneficios de contar con un espumador de leche

Por mucho que ahora haga calor, no hay época del año en la que podamos resistirnos a un buen café. Tampoco existe una mañana que comience con buen pie sin una taza de esta bebida, aunque diversos estudios confirman que, si lo que buscamos es que nos espabile, sería recomendable hacerlo más tarde. Este alimento también es la mejor excusa para quedar con alguien y para pasar una tarde disfrutando de un vaso tras otro de su sabor inconfundible. Además, está comprobado que esta bebida tiene beneficios para la salud, siempre y cuando se ingieran las cantidades recomendadas, porque, si no se puede producir el efecto contrario.

Sea cual sea el motivo por el que no renunciamos a saborearlo, el café es una de las bebidas más populares... ¡e 'instagrameables'! De hecho, hay algunas propuestas que se hacen tan virales que no hay coffee addict que no la intente preparar en su casa. Para ello, tener una buena cafetera es básico y podemos encontrar modelos de cápsulas que no dejan de ganar en popularidad por su rapidez y fácil uso, y otros clásicos y similares a los de las cafeterías con los que también conseguiremos un resultado impecable.

Pero no hace falta preparar un café de colores para 'posturear' en las redes sociales, ya que una receta clásica puede triunfar tanto como una de las más innovadoras... siempre y cuando parezca sacada de las mejores cafeterías. ¡Y nosotros sabemos cómo lograrlo! Conseguir una capa de espuma de esas que aparecen en los anuncios y en las películas hará que nuestra fotografía acapare todo los likes (sobre todo de los adictos al café con leche) y que nuestro estómago agradezca esa textura tan cremosa. Y, para lograrla, tan solo necesitamos contar con un aliado: un espumador de leche. Entre los beneficios de tenerlo en nuestra cocina, podemos decir que, gracias a él, conseguimos una espuma cremosa, elástica y brillante de forma rápida y que, además, nos permite calentar la leche en diferentes temperaturas. Lo mejor de todo es que hemos dado con un modelo en Mediamarkt que promete todos estos resultados y por menos de 50 euros. ¿Quién quiere un café?

Este espumador tiene una capacidad para espumar 190ml de leche y 400ml para calentar. Mediamarkt

Por qué apostar por este modelo

El espumador de Konica tiene una capacidad de 400ml para calentar leche y de 190ml si es para espumar. Ambos resultados los consigue en apenas unos segundos gracias a sus 650W de potencia que permiten lograr los mejores resultados de forma rápida y eficaz. Además, una vez disfrutado el vaso de leche o café, su limpieza es muy sencilla, ya que su revestimiento antiadherente y la posibilidad de extraer su recipiente y meterlo en el microondas permite que podamos usarlo con mucha frecuencia sin que nos suponga mucha tarea su limpieza.

