Philips rebaja casi a la mitad la cafetera L'Or Barista para que disfrutes del mejor expreso desde casa

El olor de café recién hecho y disfrutar de una taza calentita tras el impacto del despertador son dos de los pequeños placeres más compartidos a primera hora de la mañana. Esta delicia de intenso sabor que no solo nos ayuda a comenzar el día con energía y buen pie, también nos aleja de la siesta después de comer (sobre todo si no somos de los que con media hora nos damos por satisfechos) y se convierte en la compañía perfecta cuando disfrutamos de una terraza con amigos y queremos evitar la cerveza o los refrescos. Y, por ello, es uno de los ingredientes que no debe faltar en ningún hogar... así como el electrodoméstico que nos permite prepararlo (bien).

Si bien es cierto que aún son muchos los adeptos a las cafeteras italianas o a las francesas, los pequeños electrodomésticos son los que, en los últimos años, más fieles han sumado a sus filas. Y, la verdad, no es de extrañar. En poco tiempo, y de la mano de cápsulas de un solo uso o recargables, se puede disfrutar de un expreso, un cortado, un lungo o un capuchino, entre otras tantas opciones, sin poner toda la cocina patas arriba y asegurando el mejor de los sabores.

Claro que, entre el inmenso catálogo, la mayoría solemos decantarnos por pequeños electrodomésticos que, además de asegurar calidad, no supongan una inversión muy elevada. Para los que aún siguen buscando una cafetera que se amolde a lo antes descrito, Philips ha rebajado una de sus cafeteras icónicas, la L’Or Barista, al 41%. O, lo que es lo mismo, si antes pagabas 100 euros por ella, ahora por solo 59 puedes disfrutar de un gadget de corte profesional. ¿Vas a perder esta oportunidad?

Cafetera L'Or Barista. Philips

Además, los lectores de 20Minutos disponen de un 10% de descuento adicional al introducir el código 20MINUTOS10 en su compra (código válido hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en la sección respironics).

Cuatro motivos (más allá del café) para hacerte con ella

1 El doble de café, por favor El sistema L’Or Barista te permite disfrutar del doble de café, ya sea preparando dos tazas de un humeante expreso o uno doble, de esos bien cargados que necesitamos al despertar. Para ello, la marca ha diseñado cápsulas exclusivas de doble carga.

2 El mejor sabor con la mayor presión Este pequeño electrodoméstico tiene 19 bares de presión para preparar un café con todo el sabor del grano. Esta cifra corresponde a la capacidad que tiene el dispositivo para extraer todos los matices del café.

3 La medida adecuada Los expertos cafeteros saben que la cantidad de café determina el tipo de bebida que vamos a degustar. Como no es lo mismo un cortado que un lungo o un expreso, esta cafetera te permite elegir entre tres cantidades de café diferentes para ajustarla a tus gustos.

4 El café perfecto Esta cafetera cuenta con una tecnología de reconocimiento inteligente que detecta automáticamente el tamaño de la cápsula para ofrecer el café óptimo en cada receta.

