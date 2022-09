¿Cómo puedo mejorar mi hipoteca para ahorrar todos los meses?

La inflación sigue imparable. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 10,4% en el mes de agosto, cifra que, pese a que es ligeramente más baja que la del mes de julio, acentúa la escalada de precios que se ha vivido estos meses.

Debido a esta situación el Banco Central Europeo (BCE) está intentando frenar la inflación subiendo los tipos de interés. En el mes de julio los elevó un 0,5%, pero este mes de septiembre los ha aumentado un 0,75% más, lo que supone la mayor subida aplicada en la historia por este organismo.

La subida del euríbor

Esta situación no va a pasar desapercibida para el indicador al que muchos hipotecados no le quitan ojo: el euríbor. Este valor se encuentra en torno al 2%, por lo tanto, no es de extrañar que a finales de este mes acabe sobrepasando dicho valor. Si se diera ese caso las personas que van a revisar su hipoteca este mes se van a encontrar con una subida de cuota considerable.

El aumento de la cuota mensual de la hipoteca

El aumento de la cuota mensual de la hipoteca puede ser un lastre más para aquellas personas que ya están sufriendo a causa de la inflación. Es por ello que los usuarios deberán buscar una forma de ahorrar en algún aspecto de su vida. ¿Por qué no en la hipoteca?

La financiación solicitada para comprar una vivienda, es decir, una hipoteca, no es un producto estanco. Esto significa que un usuario no tiene por qué quedarse con la primera hipoteca que firmó, sino que puede buscar alternativas que puedan favorecerle en función del momento en el que se encuentre.

Puede que hace unos años una persona firmara una hipoteca variable, pero que, en el contexto actual con el euríbor desbocado vaya a tener que afrontar una cuota mensual que no había previsto. Para esos casos puede optar por una subrogación por cambio de acreedor. Esta operación consiste en trasladar la hipoteca a un banco que ofrezca mejores condiciones.

En este caso en concreto puede optar por un banco que le ofrezca una hipoteca fija. Puede que el interés sea más alto que el que tenía en una hipoteca variable, pero como tendrá una cuota estable no sufrirá las subidas generadas por el euríbor. De esta manera la persona que realice la subrogación acabará ahorrando dinero en el pago de su préstamo.

Subrogación, el método de cambio con más ventajas

La subrogación por cambio de acreedor no es el único método que existe para cambiar la hipoteca de banco. Se puede optar también por una cancelación de la hipoteca, que consiste en terminar de pagar la hipoteca pendiente y abrir una desde cero en otra entidad. No obstante, la subrogación tiene más ventajas.

Una de ellas está relacionada con el periodo de amortización. Cuando se traslada la hipoteca de banco el periodo de amortización no vuelve a empezar de cero, es decir, si en la otra entidad quedaban 15 años en la nueva se partirá de esa misma base. En el caso de realizar una cancelación, en cambio, como se abre la hipoteca desde cero el periodo de amortización vuelve también al punto de partida.

¿Cuáles son los gastos?

En cuanto a los gastos, en la subrogación será necesario pagar tanto notaría como tasación (675 euros), además de una comisión por la operación (2,5% si la hipoteca fue firmada antes de 2018 y 2% a partir de esa fecha). Por su parte, en la cancelación se distinguen los gastos de notaría, tasación y cancelación (1.075 euros) junto con el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD, 1% de media).

De esta manera, con una hipoteca variable firmada en 2016 de 130.000 euros el coste de la subrogación sería de unos 1.200 euros aproximadamente, mientras que si se realizara una cancelación el coste ascendería a los 2.800 euros.

En definitiva, modificar la hipoteca es una buena forma de ahorrar en la economía familiar y, para ello, el mejor método en estos momentos es el de la subrogación por cambio de acreedor.