Este es el truco de cinco euros que elimina las manchas de cal de la plancha para que tu ropa no se estropee

De las tareas domésticas, planchar es una de las más odiadas por los españoles. O eso dicen los estudios... ¡y nuestra experiencia! Y es que en 20deCompras tampoco nos gusta el momento en el que no tenemos más remedio que encender este pequeño electrodoméstico para deshacernos de la pila de ropa que lleva pidiendo plancha unas cuantas semanas. A pesar de que no es una labor que nos apasione, nos gusta aún menos vestir con arrugas, unas imperfecciones que encuentran en las prendas de entretiempo su mayor expresión. Así, hasta que llegue el momento de los jerséis de lana, nuestro vestidor otoñal está protagonizado por tejidos en los que las arrugas campan a sus anchas.

Ante esta situación, no nos queda más remedio que ponernos manos a la obra con la plancha. Pero, para lograr los mejores resultados, debemos asegurarnos de que las herramientas que usamos para ello están en perfecto estado. Esto incluye el verificar que la plancha está limpia, puesto que puede tener restos de alguna quemadura, tela o, incluso, de la cal que deja el agua que necesita para su funcionamiento. Esto, sin duda, puede poner en peligro las prendas que planchamos. Por ello, es necesario que, de vez en cuando, la revisemos y limpiemos, pero, ¿cómo lo hacemos? Aunque hay remedios caseros para hacerlo, nuestro consejo es que apuestes por un producto profesional, como la cera limpiadora de Rayen.

Esta cera se deshace con el calor para limpiar la plancha. Amazon

Este stick con dosificador permite eliminar la suciedad localizada de la plancha de forma efectiva para que nuestras prendas estén protegidas. Basta con calentar la plancha e inclinarla para que el producto de limpieza no penetre en los agujeros. Se aplica en las zonas sucias y se deja actuar durante dos o tres minutos. Después, con cuidado de que la plancha ya no esté tan caliente, retiramos la suciedad con un paño y comprobaremos cómo se ha limpiado correctamente. Eso sí, tal y como comentan los usuarios que ya lo han probado, no es un producto milagroso al 100% y, por ello, su efectividad es mayor si se combina con una limpieza habitual de este pequeño electrodoméstico. Lo mejor de todo es que es una ayuda muy eficaz por menos de cinco euros.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.