Tus prendas de entretiempo necesitan plancha: así es el modelo vertical que elimina las arrugas en tiempo récord por 30 euros

Nos resistimos a guardar los bañadores y las sandalias hasta el próximo verano y es que, aunque aún nos quedan unas semanas para poder lucirlos, en nada tenemos que empezar a pensar en el cambio de armario, para dejar a la vista las primeras chaquetas y vestidos de entretiempo. Así, este mes de comienzos (o regresos) es una buena oportunidad para, por fin, poner orden en nuestro armario y hacerlo de una forma efectiva que nos sea útil para el resto del año y para nuestras ajetreadas rutinas. Deshacernos de aquello que ya no usamos, reponer las prendas más usadas y poner a punto todo el vestidor para el otoño y el invierno no es fácil, pero sí merece la pena.

En esta tarea, nos vamos a encontrar con prendas que, tras pasar la temporada estival al fondo del armario o, incluso, en cajas, están arrugadas y con pelusas y no hay nada que odiemos más que lucir así la ropa. Bueno, planchar tampoco nos apasionada (por eso es una de las tareas domésticas más odiadas), pero no nos queda más remedio que enfrentarnos a esta tarea si queremos salir de casa como un pincel. Claro que, hay un método para realizar esta tarea de la manera más rápida y eficaz posible: las planchas verticales, unos dispositivos que no requieren de tabla de planchar y que pueden ser tuyos por menos de 30 euros, como es el caso del modelo Fast&Furious 4020 Force.

Plancha Vertical Vapor Fast&Furious 4020 Force. Cecotec

Los 1.400 vatios de potencia de este modelo, que está listo para usar en 30 segundos, permiten conseguir un planchado rápido y eficiente, lo que se traduce en unas prendas libres de arrugas, pero también desinfectadas y desodorizadas. Sus dos modos de vapor continuo permiten elegir la presión más adecuada para cada prenda. Elegir este y otros parámetros es sencillo gracias al panel táctil con el que está diseñada que permite escoger las características de la sesión de planchado con un solo toque. Además, incluye un cepillo especial para retirar pelusas, hilos y cepillar las prendas para lograr un acabado perfecto. En cuanto a la seguridad, dispone de un sistema de autoapagado por inactividad.

