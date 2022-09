Raquel Mosquera defenderá su honorabilidad

Raquel Mosquera vive atrapada en una farsa que no le corresponde. Dice que no está dispuesta a pasar por alto los comentarios de aquellos que dicen que su relación con Pedro Carrasco no era lo que parecía. Prueba, a golpe de fotografía, que el amor que entre ellos había solo lo pudo quebrar la muerte. Raquel está fuerte y esta vez no se quedará en el juego televisivo. Quienes la conocen apuntan a que no le temblará el pulso a la hora de defenderse en los tribunales.

Quiere resarcir tanto dolor. Y no es para menos, pues son muchos los que ya han explicado, en público y en privado, que el boxeador bebía los vientos por ella y que si alguna vez se equivocaron, lo hicieron juntos y conscientes del error.

Mosquera es hueso duro de roer. Ya no se queda agazapada esperando que le asesten derechazos mortales, ahora habla y se defiende con uñas y dientes. El silencio solo alimenta las especulaciones.

Mientras su vida se expone, ella se mantiene al margen dedicándose en cuerpo y alma a su salón de belleza que tiene en un centro comercial de Madrid. Hace unos días me sorprendió verla atender personalmente a las clientas que confían en ella sus cambios de look. Madre abnegada, reparte su tiempo entre el trabajo y su marido, pero sobre todo presta mucha atención a sus retoños.