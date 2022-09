Del escritorio al vestidor: así es la lámpara LED portátil que no requiere instalación y que se carga por USB para que ahorres energía

Desde hace unos meses, la preocupación por la factura de la luz nos ha llevado a buscar soluciones para intentar que el incremento sea el mínimo a final de mes. Los enchufes inteligentes, también conocidos por smart plug, son una de las opciones más populares, ya que nos permiten programar ciclos de encendido y apagado para que no estén constantemente conectados a la corriente o, lo que es lo mismo, consumiendo energía cuando no es necesario. Con estas medidas, haremos todo lo posible para que el gasto no ascienda y no tengamos que renunciar a ni un vatio de luz.

Y es que, en un hogar, la luz se emplea para el funcionamiento de los electrodomésticos y aparatos electrónicos, pero también para crear ambientes. Y, para estos casos, las lámparas auxiliares son la mejor alternativa. Sobre todo, si, como el modelo que destacamos bajo estas líneas, no necesita estar conectado a la corriente para su funcionamiento. ¡Como lo lees! La propuesta de Hapfish nos ha encantado: una lámpara portátil, con diseño de flexo, que se carga mediante USB. Y, lo mejor de todo, que no requiere obras para su instalación, puesto que cuenta con un diseño magnético para adaptarse a distintas superficies.

Esta lámpara alcanza los 300 lúmenes. Amazon

La compra de este modelo incluye dos ganchos de adhesión para poder colocar esta lámpara en superficies que no sean magnéticas. En las que lo son, basta con acercar el artículo, puesto que cuenta con un imán en su interior. Su batería es de larga duración, con unas 36 horas de autonomía aproximadas, y se recarga mediante USB. Funciona por control táctil, pero también dispone de control remoto para ajustar el color de la luz, su brillo y hasta establecer un temporizador para un apagado automático. Ofrece 5W que alcanzan los 300 lúmenes, lo que la convierte en una buena opción para lámpara de escritorio, espejo del baño, dentro del armario y hasta para los zócalos de la cocina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.