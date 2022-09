La cuesta de septiembre es mejor si tienes un enchufe inteligente que te ayude a ahorrar en la factura de luz

La palabra ahorro en septiembre parece no tener cabida en nuestras vidas. Si en nuestra casa hay niños, la Vuelta al Cole se lleva todo nuestro presupuesto mensual y, si no, son las rutinas que teníamos antes de verano las que hacen que las facturas no dejen de crecer. Eso y que la cesta de la compra no deja de encarecerse. Así, retomar el batch cooking ahora que tenemos que volver a comer en la oficina y queremos hacerlo de forma saludable, o volver al gimnasio supone un gasto extra a final de mes. Por no hablar de la energía, que se mantiene en precios elevados.

Así, el panorama otoñal, momento en el que tocará encender de nuevo la calefacción, no es nada alentador y solo buscamos trucos y fórmulas para hacer más llevadera esta cuesta. En ese sentido, cada vez son más usuarios los que, tras conocer sus funcionalidades, apuestan por los enchufes inteligentes, unos dispositivos que nos permiten establecer periodos de inactividad para no malgastar energía y, por tanto, no consumir en esos momentos. Los de TP-Link, a la venta en Amazon, son unos de los favoritos por su relación calidad precio y es que no nos extraña: el pack de dos unidades cuesta ahora menos de 20 euros... ¡y nos ayudará a ahorrar en la factura de la luz!

TP-Link Tapo P100. Amazon

Compatibles con el Echo Dot y Google Nest y, por tanto, controlables por control de voz, los smart plugs de TP-Link están entre los favoritos de los usuarios del gigante de las compras online: acumulan más de 2.800 valoraciones, rozan las cinco estrellas doradas y, además, cuentan con la etiqueta Amazon’s Choice que certifica la buena relación calidad precio del producto. Los motivos de su éxito radican en que, por 20 euros, puedes disfrutar en casa de dos enchufes inteligentes programables para que, según nuestras necesidades, podamos suministrar de forma automática energía a los dispositivos del hogar sin derrochar más de la cuenta. Una nueva forma de ahorrar en la factura de la luz que solo requiere conexión wifi para poder función correctamente.

¿Una de sus funciones favoritas? Incluye un modo ausente para que, cuando no estemos en casa, podamos encender y apagar las luces para dar la apariencia de que hay alguien.

