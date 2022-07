El toallero más vendido de Amazon cuesta 14 euros y es adhesivo para que lo instales en el baño sin hacer obras

Cuando buscamos soluciones para el hogar, uno de los requisitos de la mayoría es que no impliquen hacer obras. ¡Solo de pensar en sacar el taladro se nos eriza la piel! Y no solo por las dificultades que entraña hacer bien un agujero tras tomar unas medidas más que precisas, sino también por la suciedad que generamos durante el proceso. Todavía no tenemos una de esas aspiradoras sin cables que integran iluminación para rastrear el polvo, así que, como es normal, preferimos buscar soluciones fáciles que nos eviten estos trámites solo aptos para los más manitas. Pero, todo sea dicho, no siempre es fácil dar con un artículo que, sin obras, nos ayude a resolver estos problemas caseros.

Por ejemplo, la toalla de las manos del baño, ¿cómo la colgamos? No todos los usuarios disponen de este cuarto de obra con todos los elementos ya instalados; y, somos muchos, los que preferimos estructuras pequeñas que, por un lado, acumulen menos suciedad y, por otro, ocupen el mínimo espacio. Pero la mayoría de los agarres que cumplen con ambas premisas suelen implicar, al menos, hacer un par de agujeros… A no ser que se opte por este invento made in Amazon que a nosotros ya nos ha conquistado: tiene más de 1.200 valoraciones y cuesta menos de 14 euros. ¿Quieres saber cómo funciona?

El toallero adhesivo, de Hoomtaook. Amazon

Con la etiqueta de Más vendido de Amazon que otorga el marketplace a aquellos productos que triunfan entre los usuarios, este toallero adhesivo es ideal para los que necesitan añadir este elemento a su cuarto de baño pero no quieren hacer obras. Gracias al pegamento que incluye, está preparado para aguantar hasta 10 kilos de peso, por lo que mantiene el de una toalla de manos sin problema (o, incluso, una de cuerpo). Además, es de acero inoxidable para que, con la humedad propia de esta habitación, su aspecto no se vea deteriorado. El diseño, para que sea funcional a la par que elegante, tiene forma de aro fino para que no llame la atención más de lo esperado.

