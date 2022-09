Tamara Falcó despeja los rumores sobre su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó y su novio, Íñigo Onieva, están a punto de celebrar su segundo aniversario de novios y sopesan hacerlo de la mejor de la forma existente de consolidar una relación.

La pareja comienza a preparar un enlace que se llevaría a cabo el próximo verano, además Íñigo ya le pidió la mano a la marquesa de Griñón en El Rincón, hecho que provocó la ilusión de ambas familias, tal y como asegura ABC.

Después de que ambos hayan mantenido un absoluto silencio con respecto al tema, Tamara acudió a El hormiguero, donde colabora semanalmente, y dejó entrever sus intenciones.

"¿Te casas o no te casas?", preguntó directamente Pablo Motos, presentador del espacio. A lo que la hija de Isabel Preysler respondió: "A ver…no me lo han pedido aún. Yo no se lo he pedido, y eso no va a suceder. Me hace ilusión que me lo pida, yo soy clásica".

Juan del Val, uno de los colaboradores de la tertulia quiso añadir un comentario al respecto: "Si yo me compro unas aletas es que quiero nadar, y si voy a ver vestidos de novia es que me quiero casar".

Tamara Falcó, ante dicha oración, contestó con el gracejo y naturalidad propia que le caracterizan: "No, es que me interesaba verlos, porque son bonitos y grandes".