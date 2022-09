Una Diada con presencias y ausencias que ahondan en la división del independentismo

La organización de la manifestación de la Diada Nacional de Catalunya de este 11 de septiembre -cuando se cumplirán cinco años de las leyes de desconexión que aprobó el Parlament y del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017- por parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha ahondado en las diferencias más que notorias desde hace meses entre los dos socios del Govern y del independentismo en general.

Mientras que Junts estará dando apoyo directo en la marcha con su plana mayor movilizada, Esquerra (ERC) se ha distanciado de este acto, comenzando por el propio president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, que en su presencia en primera fila en la marcha del año pasado recibió pitidos y abucheos de parte de los asistentes.

Las ausencias de Esquerra

Aragonès anunció la semana pasada que no tenía previsto acudir a la movilización de la ANC (sí que lo hará al acto que organizará Òmnium Cultural) y señaló directamente a la entidad independentista de "dividir" al movimiento.

Siguiendo los pasos del presidente catalán, tampoco hará acto de presencia el próximo domingo 11 de septiembre Oriol Junqueras, presidente de ERC y uno de los indultados del juicio del 'procés'. El acto propio de ERC será una comida popular organizada por la Federación de Barcelona a la que asistirá telemáticamente la secretaria general, Marta Rovira, huida en Suiza.

Tampoco asistirán ninguno de los consellers de ERC de la Generalitat, como Laura Vilagrà (Presidència); Roger Torrent (Empresa i Treball); Tània Verge (Igualtat i Feminismes); Josep Gonzàlez-Cambray (Educació); Teresa Jordà (Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural); Joan Ignasi Elena (Interior) y Natàlia Garriga (Cultura).

El propio Junqueras reprochó a la ANC que con su actitud de confrontación directa vaya "en contra de muchos independentistas y del independentismo mayoritario de este país" y del "partido mayoritario del independentismo".

Para las filas republicanas, la ANC está llevando a cabo una línea de actuación contraria a la del diálogo abierto con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez por la que ellos apuestan abiertamente, y se decantan por una vía de ruptura con el Estado y de unilateralidad que no dio sus frutos en los hechos del 'procés' de 2017. Para ERC, la deriva de la entidad es claramente "autodestructiva" y la manifestación va en contra de su formación, es decir, va "contra independentistas".

"Es evidente que no hay afinidad, no he participado los últimos años y no lo haré este" (Ada Colau, alcaldesa de Barcelona)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), también confirmó el pasado lunes que no asistirá a la marcha de la ANC al no sentirse apelada por la entidad: "Es evidente que no hay afinidad, no he participado los últimos años y no lo haré este". Donde sí participará este domingo será en la tradicional ofrenda floral a primera hora de la mañana al monumento a Rafael Casanova y en el acto de homenaje al presidente chileno Salvador Allende que se llevará a cabo en el barrio del Carmel.

Manifestación de la Diada 2021 en Barcelona. GTRES

Las presencias de Junts

Así pues, la presencia del Govern en la marcha quedará restringida a los miembros de JxCat, el vicepresident y conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, y a los consellers Jaume Giró (Economia i Hisenda); Victòria Alsina (Acció Exterior i Govern Obert); Gemma Geis (Recerca i Universitats); Josep Maria Argimon (Junts); Violant Cervera (Drets Socials) y Lourdes Ciuró (Justícia). También podrían participar en la movilización de este domingo el secretario general de Junts, Jordi Turull, otros de los condenados por el 'procés' indultado y la expresidenta del Parlament y miembro del partido postconvergente, Laura Borràs.

En el debate de política general previsto en el Parlament en la última semana de septiembre, Junts le volverá a exigir al president Aragonès un cambio de estrategia para culminar el 'procés' soberanista

Junts secunda la estrategia de confrontación esgrimida por la ANC y la pondrá en práctica, previsiblemente, en el debate de política general previsto en la cámara catalana para la última semana del mes de septiembre. En sede parlamentaria le volverán a exigir al president Aragonès un cambio de estrategia para culminar el 'procés' soberanista poniendo como punto de inflexión para ver estos cambios la propia Diada de este domingo.

Desde la ANC, su presidenta, Dolors Feliu, avisó a los dos partidos que conforman el Govern catalán que si no dejan a un lado el "autonomismo" será la propia asociación de la sociedad civil la que propondrá una "lista de país" alternativa en las próximas elecciones catalanas.

El tercer partido soberanista en la cámara catalana, la CUP, opta por una vía intermedia de "entendimiento" entre republicanos y postconvergentes y se decanta por organizar este domingo día 11 su propio acto en la plaza de Urquinaona. Al Govern, le pide "pasar página y abrir un nuevo ciclo de ruptura con el Estado".

Menor movilización en las últimas Diadas

Las multitudinarias marchas de ciudadanos del 11 de septiembre previas al año 2017, el de las leyes de desconexión y el referéndum ilegal del 1 de octubre, y que acabó con la fuga del expresident catalán, Carles Puigdemont (Junts) a Bélgica y de otros miembros de su ejecutivo al extranjero, y con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del popular Mariano Rajoy y a la destitución del entonces president sustituto de Puigdemont, Quim Torra, han ido dando paso a convocatorias paulatinamente menos nutridas.

La del año 2019, el último antes de la pandemia, se movilizaron 600.000 personas, menos de la mitad de las más de 1,2 millones congregadas en los momentos más efervescentes del 'procés'. La Diada de 2021 solo reunió a unos 100.000 manifestantes, teniendo eso sí en cuenta que se hizo con el uso obligado de la mascarilla por parte de los asistentes y en medio de la pandemia mundial de coronavirus.