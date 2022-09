Aragonès pide a la ANC dirigir su presión al Estado y dice que negociar un referéndum "necesita tiempo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este miércoles a la ANC dirigir su presión al Estado en lugar de hacer "reproches a compañeros de viaje" del movimiento independentista.

Lo ha dicho en una entrevista de TV3, después de que haya decidido no asistir a la manifestación convocada por la ANC con motivo de la Diada de este domingo porque considera que está planteada contra los partidos y el Govern.

Aragonès ha lamentado que la convocatoria de la manifestación de la ANC sea crítica con el Govern, por lo que cree que "no tendría sentido" asistir a una movilización dirigida contra el Ejecutivo que preside.

El presidente catalán ha insistido en que el independentismo debería actuar en positivo y respetando la transversalidad del movimiento, ya que es la manera en la que se ha avanzado.

"El independentismo debemos recordar cuándo hemos sido capaces de avanzar: cuando partimos de la pluralidad y la transversalidad, hemos dado la bienvenida a todo el mundo, hemos trabajado en positivo y hemos trabajado para sumar y para dejar los reproches atrás", ha defendido.

Pide acelerar la desjudicialización

Aragonès ha reconocido este miércoles que la negociación con el Gobierno para conseguir un referéndum de autodeterminación "necesita tiempo", pero ha pedido acelerar la mesa de diálogo antes de final de año para lograr avances en la desjudicialización del conflicto.

Ha asegurado que la negociación por un referéndum no se resolverá a corto plazo: "Engañaría a la ciudadanía si dijera que en dos meses tendremos reconocido un referéndum".

"Un proceso de negociación necesita tiempo y también el independentismo nos tenemos que fortalecer mucho más", ha añadido, y ha apuntado que esta negociación se tiene que ir haciendo por fases.

Así, ha dicho que ahora mismo la mesa de diálogo está centrada en la carpeta de la desjudicialización del conflicto y, aunque no se ha pronunciado si esto pasa por una reforma del delito de sedición y el de rebelión, ha defendido la necesidad de hacer las modificaciones legislativas necesarias para conseguir unos "resultados que se parezcan al máximo a una amnistía", sin dejar de reclamarla porque sigue creyendo que es la mejor solución.

De esta manera, el presidente catalán ha vuelto a pedir acelerar los acuerdos en esta carpeta de la mesa de diálogo antes del 31 de diciembre: "Queremos que haya resultados efectivos aprobados antes de final de año".

Aragonès ha advertido de que 2023 es un año electoral y cuando hay comicios al Gobierno "le cuesta mucho más entrar en un proceso de negociación", de manera que ve necesario que los acuerdos se produzcan antes de entrar en este ciclo.

Estas declaraciones van en la misma línea de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que este fin de semana pidió en una entrevista de Europa Press acelerar la mesa de diálogo en otoño porque ve difícil llegar acuerdos en 2023: "Estamos casi descartando el año 2023 porque es un año claramente electoral".

Asimismo, el presidente ha abogado porque el independentismo aproveche la capacidad de incidencia que tiene en el Congreso antes de que haya elecciones, ya que, si se modifican estas mayorías, "será más difícil" influir en el Gobierno, aunque ha avisado de que seguirán exigiendo una solución al conflicto independientemente de quien gobierne.

Propuesta por la autodeterminación

Aragonès ha recordado que en el Debate de Política General, que se celebrará el 27 y el 30 de septiembre en el Parlament, hará una propuesta "amplia" por la autodeterminación para que las formaciones que defiendan un referéndum se pongan de acuerdo.

Ha señalado que debe incluir a todos los partidos que quieren una solución democrática al conflicto, pero no ha querido entrar en detalles de esta propuesta, porque argumenta que las propuestas cerradas "al 100% hacen que nadie se pueda sumar".

Garantiza que no habrá ni subidas ni rebajas de impuestos

El presidente de la Generalitat ha garantizado que de cara a los presupuestos de 2023 no habrá ninguna subida ni rebaja de impuestos. Según ha dicho, "la voluntad y la decisión" es que no haya cambios impositivos y ha defendido que hay que "mantener el sistema actual" en un momento de incertidumbre económica. En esta línea, ha insistido en que no se suprimirá el impuesto de sucesiones, tal como sí que reclama Junts, porque cree que Cataluña tiene "el modelo fiscal correcto".

A causa del aumento de la inflación, el Govern sí que prevé cambios en las prestaciones a vulnerables. En esta línea, Aragonès ha dicho que se modificarán algunos baremos de la Renta Garantizada de Ciudadanía para poderlos ajustar al coste de la vida actual. Según ha explicado, esto comportará que más personas puedan pedir y recibir esta ayuda.

El presidente se ha referido a la negociación de los presupuestos del año próximo y ha dicho que mantiene como socios prioritarios a los comunes y la CUP. Ha descartado al PSC, de quien ha dicho que tienen "modelos de país diferentes".

En relación a las cuentas, Aragonès ha expuesto que pretenden que el sector sanitario sea uno de los ejes principales. A pesar de que no ha querido detallar medidas concretas, sí que ha apuntado que trabajan para mejorar las condiciones laborales, con "medidas de fidelización" de los trabajadores.