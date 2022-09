Han pasado 20 años desde que un grupo de jóvenes asesinase a sangre fría a Sandra Palo. Ahora, uno de los asesinos ha sido detenido, junto a otra persona, acusados de haber rociado a un hombre con un extintor para intentar robarle 6.000 euros.

Todo ocurrió el pasado 30 de julio en Puente de Vallecas (Madrid). Los detenidos quedaron con la víctima para acordar la venta de una pieza de coche cuando, de pronto, le dieron una patada y le rociaron mientras le daban una paliza. Para sorpresa de los agentes que acudieron rápidamente al lugar, uno de los encapuchados era Ramón Santiago, uno de los asesinos de la joven de 22 años.

Ramón y 'Ramoncín' tenían 17 años cuando asesinaron a Sandra, por lo que fueron condenados a 17 años en un centro de internamiento, aunque salieron en el año 2012. 'El Malaguita', que tenía 18 años en el momento de los hechos, fue juzgado como mayor de edad y, por tanto, sentenciado a 64 años de prisión, donde aún continúa. El cuarto condenado fue 'El Rafita', que tenía tan solo 14 años en el momento del crimen y solo cumplió cuatro años de internamiento en un centro de menores. Desde su puesta en libertad, 'El Rafita' ha cometido numerosos robos y delitos contra la propiedad por los que ha sido arrestado.

Ramón, el ahora detenido, cuenta con más de 20 antecedentes. El programa del verano ha contactado en directo con Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo. Joaquín Prat ha destacado que cada vez que contactan con ella es debido a la reincidencia delictiva de alguno de los asesinos de su hija.

"Yo llevo luchando casi 20 años para la revisión de la Ley del Menor y el delito del asesinato de mi hija no les cuenta para nada. Eso me indigna", ha destacado Bermúdez. Respecto a la utilidad de los centros de reinserción, la mujer ha destacado que Ramón solo aprendió a comer con cuchillo y tenedor, a leer y a escribir: "Para eso ya tienes la escuela, porque lo único que está demostrando es que solo sabe hacer daño a la gente".

"No sé que es lo que quiere la justicia. La justicia no está bien para estos delitos de esta gentuza. Siempre opinaré lo mismo. No es una venganza, es simplemente que no veo justicia para mi hija ni para la sociedad, porque este señor pertenece a la sociedad y mira lo que le ha ocurrido. Podría haber sido una chica o cualquier otra persona. Ya no sé qué más cosas quieren. Creo que, Dios quiera que no, hasta que no cometan un asesinato o algo grave, no se les va a meter en la cárcel. Si no sale hoy, saldrá mañana. La justicia está hecha así", ha agregado Mar Bermúdez, muy indignada.

Por su parte, Patricia Pardo ha apuntado: "Mar, creo que opinas lo mismo que muchos de nosotros. Deberíamos asumir que hay delincuentes que no se reinsertan nunca en la sociedad. Es verdad que este tipo no ha cometido un delito de sangre, pero una y otra vez tenemos que hablar de alguno de los tres que están en libertad porque no dejan de delinquir. Hay personas que no consiguen volver a vivir entre nosotros".

Finalmente, Patricia Pardo ha recordado que Ramón, que había anunciado que ahora se dedica profesionalmente al rap, posiblemente cuente con una nómina y, pese a ello, nunca ha abonado, ni se le ha exigido, su parte económica por la responsabilidad civil del asesinato de Sandra Palo: "Da lo mismo porque no se puede resarcir el dolor de una pérdida tan tremenda, pero es que ni siquiera... Jamás se vela por estos asuntos. ¿Nadie puede hacer nada para reparar el daño de esta familia?".