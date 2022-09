Las grandes fortunas madrileñas 'engordaron' en 2020 a base de inmuebles, joyas y arte

2020, el primero de la pandemia de coronavirus, terminó en la Comunidad de Madrid con más grandes fortunas de las que había al inicio de ese mismo año. Así lo revela la estadística de declarantes del impuesto de Patrimonio, que ha sido publicada esta semana por la Agencia Tributaria. El informe constata que en 2019 el número de residentes en la región que presentaron el modelo del impuesto fueron 19.090, mientras que un ejercicio después esa cifra ascendió a 19.508, 418 más.

En España, el impuesto de Patrimonio lo tienen que presentar los contribuyentes que poseen bienes valorados en más de 700.000 euros, en los que no computan hasta 300.000 del valor de la vivienda habitual. Es un impuesto estatal gestionado por las autonomías y la única que lo tiene bonificado al 100% es Madrid.

Aunque no lo paguen, los poseedores de grandes fortunas en Madrid tienen que rellenar el modelo asociado al impuesto. Las comunicaciones que hacen a la Agencia Tributaria sirven, entre otras cosas, para saber cuánto les correspondería pagar si no existiera bonificación autonómica. De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, las arcas públicas dejaron de ingresar vía Patrimonio en 2020 algo más de 992 millones de euros.

Los partidos de la oposición han criticado con dureza esta semana que el Ejecutivo regional 'deje escapar' esa recaudación, pues consideran que con ella podrían mejorarse los servicios públicos que se prestan en la región.

"Es un fraude masivo a las clases medias y trabajadoras de Madrid, a las que solo les ha bajado 11 euros del IRPF", denunció este martes Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid y portavoz de los socialistas en la Asamblea. "Nos estamos dejando más dinero en regalos a súper ricos y multimillonarios que en policías y profesores... nos estamos dejando el dinero de los madrileños en esos regalos", subrayó.

"Lo de los multimillonarios en la Comunidad de Madrid lo venimos denunciando desde hace años. Esto es un paraíso fiscal para los que más tienen", aseveró Mónica García, líder de Más Madrid y jefa de la oposición madrileña, que volvió a censurar la bonificación autonómica de este impuesto porque posibilita que "el 67% de todos los multimillonarios de España" vengan a Madrid "a no pagar impuestos".

"Aquí, o se está con los multimillonarios o se está con las familias que necesitan esos impuestos para el comedor escolar, para que su médico de Atención Primaria les atienda en menos de 15 días, para su pediatra (...) la señora Ayuso hace tiempo que ha elegido que en la Comunidad de Madrid se apadrina a los millonarios", zanjó.

"La presidenta (Díaz Ayuso) ha privilegiado a los 500 multimillonarios que se han escaqueado de pagar 992 millones de euros con el impuesto de Patrimonio", insistió Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea. "Ayuso gobierna para unos pocos y contra la mayoría. No lo dice Podemos, lo dicen los datos", agregó a través de las redes su compañero de bancada, Jacinto Morano.

"Cuando se analiza la política impositiva no se puede hacer nunca una visión aislada a suma cero entre un impuesto y otro", señaló el martes Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, a modo de contestación de las críticas de los partidos de izquierda. También aseguró que la oposición estaba dando ratos "erróneos".

"No estamos hablando de 500. Estamos hablando de entorno a 20.000 madrileños que se verían obligados a presentar el impuesto de Patrimonio", destacó Muñoz Abrines, que volvió a manifestar que el PP está en contra de este impuesto "que no existe ningún país de la Unión Europea". "Es un impuesto injusto porque las personas, con independencia de cuál sea su nivel de renta, pagan dos y tres veces por la misma cosa", incidió, para agregar que "tiene efectos negativos en la generación de riqueza y la acumulación de riqueza" y que no bonificarlo en Madrid disminuiría la recaudación.

¿Cuánto creció el patrimonio de los más ricos?

La estadística de declarantes del impuesto de Patrimonio permite conocer cómo está formado el patrimonio de los más de 19.500 los madrileños obligados a declarar este impuesto y cómo ha evolucionado, pues no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios. Si allá por 2011 el patrimonio medio de los madrileños más acaudalados se situaba ligeramente por encima de los 6,8 millones de euros, en 2019 ya estaba en los 10,1 millones y en 2020 superó los 10,3 millones.

Las grandes fortunas madrileñas 'engordaron' en 2020 a base de la compra de propiedades inmobiliarias, joyas y arte. En 2019, los declarantes de Patrimonio en la región incluían 23.047 millones de euros en bienes inmuebles, de los que 18.795 millones se correspondían con inmuebles situados en ciudades. En 2020, esas cantidades se han actualizado al alza: la inversión en 'ladrillo' total ha crecido en casi 900 millones (hasta los 23.947), de los que 19.594 son propiedades de naturaleza urbana.

El capital mobiliario, el que está afecto a obligaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, entre otros, también sube. El montante que declararon las grandes fortunas madrileñas en 2019 en este capítulo ascendió a 160.421 millones, mientras que el año pasado estaba en 167.089. Pero hay subconceptos que se comportan a la baja, como el que hace referencia a la deuda pública o bonos, que pasa de 2.352 a 2.339.

También ha repuntado el volumen total invertido en bienes suntuarios o de lujo, que en épocas de crisis suelen ser considerados valores refugio. La inversión en vehículos, joyas, pieles y otros artículos similares ascendía en la estadística de 2019 a algo más de 284 millones, mientras que en 2020 está en 307 millones. Lo mismo sucede con los objetos de arte y las antigüedades, que de un ejercicio a otro pasó de 389,1 millones a 440.