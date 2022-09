"Prepararse para lo peor". El presidente nos habló de incertidumbre, de medidas adicionales que deberemos asumir los españoles, de un panorama en el que el Gobierno reconoce no saber en qué condiciones llegaremos al invierno. "Lo que estamos haciendo es prepararnos para lo peor", nos resumió Sánchez en el Senado. La sinceridad es necesaria. Y si el Gobierno se prepara para lo peor, no puede hacerlo enzarzado con el principal partido de la oposición, sobre todo cuando coinciden en tantas propuestas energéticas. Si el invierno es negro, Sánchez y Feijóo deben pactar. Aunque no les guste.