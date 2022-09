Empieza la Selectividad de septiembre en Cataluña con nervios pero sin la preocupación por las medidas covid

Los estudiantes que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de septiembre en Cataluña han empezado este martes los exámenes sin la preocupación por las medidas de la covid-19 de anteriores convocatorias.

Se han matriculado un total de 5.352 estudiantes en esta convocatoria extraordinaria, entre los que se presentan por primera vez porque en junio no habían acabado los estudios y los que repiten porque suspendieron o para mejorar nota, distribuidos en 24 tribunales por Cataluña.

Muchos han entrado a las aulas con nervios después de haber estudiado, sobre todo durante agosto. Dos docentes han explicado que han visto a los alumnos que han acompañado "más tranquilos" y que toda la época marcada por la pandemia fue "mucho más complicada".

Muchos de los estudiantes que se examinarán de las PAU hasta el jueves han hecho el bachillerato o el ciclo formativo en pandemia. Ahora, las medidas de la covid-19 parece que formen parte de la etapa que dejan atrás, después de que en la selectividad de junio los alumnos ya empezaran a recuperar la normalidad.

Los nervios para encontrar el aula o el repaso de última hora han tenido protagonismo en la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona, una de las sedes de estas pruebas, en un verano en que los alumnos han combinado viajes, amigos y estudios, según han explicado algunos antes de entrar.

"Los hemos visto más tranquilos este año, se han avisado entre ellos y han venido más en grupo", han señalado Mireia y Noemí, dos docentes de Barcelona que han acompañado a alumnas en esta facultad. "El problema es que vienen más solos. Los centros no tenemos la información del tribunal que les toca y se la tenemos que pedir, mientras que en junio venimos en grupo. Justamente son alumnos a quienes les ha costado todo más y vienen bastante más desamparados", han añadido.

Sensaciones diversas

En cuanto a las sensaciones de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria, la mayoría tenían nervios, pero otros afrontaban el inicio de las pruebas con mucha tranquilidad. Es el caso de David, un estudiante de Santa Coloma de Gramenet que ha asegurado que no estaba demasiado preocupado. En su caso se examinaba de todas las materias y el hecho de no necesitar "mucha nota" para estudiar posteriormente Historia del arte, le daba cierta calma. Eso sí, sostiene que se imaginaba que habría "menos gente".

Un caso muy diferente es el de la Nuria, una joven de un pueblo próximo a Vic que también se examinaba hoy de la selectividad. "No tuve tiempo en junio y por eso vengo ahora", ha señalado, "me gustaría estudiar Diseño en la BAU, pero ya veremos".

Para Àlex, un estudiante barcelonés de Les Corts, también era la primera vez, puesto que en junio no se pudo presentar. "No estoy muy nervioso, he estudiado en verano, sobre todo durante el mes de agosto", ha afirmado, a pesar de que también ha encontrado tiempo para ir de viaje y salir con los amigos.

"Pienso que a esta edad no se sabe qué se quiere hacer en la vida, pero optaré para estudiar Psicología, a pesar de que también me había planteado hacer Criminología o Derecho", ha dicho. Después de un bachillerato un poco "caótico" a causa de la pandemia de covid, ha admitido que el último curso ha sido mejor que el primero, en poder hacer "clases en línea" y ver la cara de los compañeros.

A pesar de que muchos estudiantes se presentaban por primera vez, otros repetían las pruebas, como es el caso de Laura, que, acompañada de Pati, apuntaba que ha sido un verano "un poco diferente", en que han tenido que estudiar durante agosto. En el caso de Laura, le gustaría estudiar Odontología y, en cuanto a Pati, se plantea hacer algo relacionado con el Marketing.

Formularios anónimos para escoger lengua

Como ya se hizo en la convocatoria de junio, se ha repartido un formulario anónimo antes de empezar donde los estudiantes tenían que marcar con una cruz si querían todos los enunciados en catalán o bien escoger prueba por prueba si en catalán o en castellano –y en aranés-. Una vez rellenado, lo tenían que dejar sobre la mesa visible para los profesores que repartían.

Este formulario da respuesta a un conflicto judicial, después de una petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó la demanda y eliminó el párrafo de las instrucciones sobre los enunciados. Entonces se optó por preguntar a los estudiantes y que levantaran la mano para escoger, pero la sentencia final del TSJC advirtió de que la elección tenía que ser anónima.

Pese al formulario, los estudiantes no han dado demasiada importancia a la opción de escoger la lengua de las pruebas. "Haré los exámenes en catalán, puesto que me los he preparado en catalán y esta es mi lengua", ha comentado David. "Los puedo hacer tanto en catalán como en castellano, me da igual", ha indicado Àlex.

Fase general y específica

La mitad de los matriculados (2.630) en esta convocatoria se presenta a la fase general de las pruebas y a alguno de los exámenes de la fase específica; de estos, un 75% son estudiantes que se examinan de las PAU por primera vez y un 25% repiten la prueba para mejorar nota. La otra mitad (2.722) harán solo exámenes de la fase específica; 2.042 son estudiantes de Bachillerato y 680 de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Por demarcaciones, 2.961 estudiantes se examinan en Barcelona en 12 tribunales; 1.160 en Bellaterra en 6 tribunales; 462 en Girona y 462 también en Tarragona en 2 tribunales en cada ciudad y 307 en Lleida en 2 tribunales. Está previsto que los resultados de las pruebas se publiquen a partir del 20 de septiembre en el 'Portal de acceso en la universidad', donde los estudiantes los podrán consultar.