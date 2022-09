La tensa llamada de Ortega Cano a 'Ya es verano', sin interactuar con Ana María Aldón: "Me siento ridícula. En casa no existimos"

José Ortega Cano entró este domingo por teléfono en Ya es verano, donde se encontraba su mujer, Ana María Aldón, en plató como colaboradora. Sin embargo, lejos de limar asperezas y acercar posturas, propiciadas por la grave crisis que viven en su matrimonio, la llamada resultó de lo más tensa, ya que apenas interactuaron entre ellos, salvo petición de la presentadora, Verónica Duranto.

"Me siento ridícula", llegó a decir la diseñadora al respecto, aprovechando, a su vez, para echarle cosas en cara a su aún marido. "En algunas cosas es cosa de dos, pero, en otros, hay demasiada gente", en referencia a la familia del torero, con la que Aldón mantiene una guerra abierta.

El diestro entró por teléfono y habló de la complicada situación que vive la pareja en casa. "Nos falta comunicación y los dos tenemos la culpa. Es como si no existiéramos", desveló, pidiendo, además, diálogo entre ambos. "La vida es muy corta, se viven pocos años y tenemos que templar los ánimos".

Eso sí, al ser preguntado por lo que sentía por su mujer, dijo: "Yo sigo enamorado de Ana María. Eso lo llevo muy dentro de mí. En algún momento he podido tener deslices con algunas palabras, pero lo que creo es que nos falta comunicación y diálogo", volvía a insistir Ortega Cano.

Por su parte, ella rehuía la pregunta y le echaba en cara: "Somos padres de un niño y tenemos que tomar decisiones nosotros dos, no dieciocho".

Antes de colgar, eso sí, reconoció a su marido: "Me gusta que hayas entrado en este tono, porque no me gusta verte alterado ni enfadado, y, ni mucho menos, gritando".