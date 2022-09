Camilo Blanes, atendido de urgencia en su casa por un helicóptero medicalizado

Camilo Blanes vuelve a preocupar y, de nuevo, lo hace por su maltrecha salud. El hijo de Camilo Sesto ha tenido que ser atendido de urgencia este domingo por un helicóptero medicalizado del SUMMA, que aterrizó en el jardín de su hogar, ubicado en la localidad madrileña de Torrelodones.

Según informaron desde Ya es verano, "no se sabe lo que le pasa" a Camilón. "Va a ser trasladado. Le están estabilizando y por el momento no ha sido trasladado a ningún hospital", indican desde el programa de Telecinco, que también asegura que lo han estabilizado de la situación de peligro que corría, sin dar más información al respecto.

Hace solo un par de días, el hijo de Camilo Sesto reapareció aparentemente bastante recuperado de sus problemas.

Tapado de pies a cabeza, llamó la atención su cambio de actitud hacia la prensa, ya que antes la atendía con amabilidad, pero, en esta ocasión, solo la ha dedicado silencio absoluto. "No tengo que responder tus preguntas", fue lo único que le lograron sacar los periodistas al joven.

Camilo Blanes recibió el alta hospitalaria el pasado 26 de enero después de 50 días ingresado a causa de una grave neumonía. El joven volvía a la normalidad poco a poco, aunque, a tenor de unas preocupantes imágenes captadas en abril, parece que había protagonizado un frenazo en seco en pos de conseguirla.

En ellas se veía a un Camilo Blanes que dice cosas aparentemente sin sentido, algo que ha hecho saltar las alarmas, ya que, según indican varios medios, podría haber recaído en sus adicciones.

"Tengo la intención de traer el cielo a la tierra. Liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de los años y puedo tratar de llevar mi presión de incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta", decía el joven en uno de sus últimos paseos nocturnos.

Con su comentada reaparición en redes sociales, se especula ahora con que Camilín, como comúnmente se le llama, podría haber recaído en la adicción al alcohol y a las drogas que arrastra desde hace años y sobre la que su madre, Lourdes Ornelas, se pronunció.

"Gracias, pero no voy a decir nada. Me da corte por ustedes, pero no voy a decir nada, gracias", dijo la progenitora del joven a Europa Press.