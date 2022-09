Aunque en el US Open Rafa Nadal sigue con paso firme, en la faceta más personal el tenista balear sí que tiene una preocupación, que tiene que ver con la salud de su chica, Mery Perelló, de 34 años, embarazada de casi siete meses y, desde hace unos días, hospitalizada en Palma por alguna dolencia sin determinar.

Cansado de algunos comentarios vertidos en varios medios acerca de la salud de Xisca, el tenista salió al paso: "Por mucho que salieran según qué tipo de informaciones en la prensa acerca del estado de mi mujer, mi mujer está bien, ya lo dejo caer", afirmó el deportista de Manacor.

Según las últimas informaciones, la empresaria continúa ingresada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca y necesita estar en observación debido a estar en la semana 31 de embarazo, motivo por el que continuará hospitalizada, como mínimo, hasta la semana 34, "guardando reposo".

Así lo aseguró la periodista Vanesa Sánchez en La Razón, que indicó que, en caso de ser dada de alta antes de dar a luz, la idea es que la mujer de Nadal se quede en la casa de Maribel, hermana del tenista, que tiene su residencia en Palma.

Según la misma información, los médicos, aunque no ven en este caso una situación alarmante, sí que quieren que el bebé siga cogiendo peso. Además, los futuros papás tendrían ya "asumido" que la gestación no llegará a término y que el bebé será prematuro.

Así las cosas, Nadal continúa en Estados Unidos disputando el US Open y no ha regresado a España, lo cual revelaría que su mujer está fuera de peligro. Eso sí, si las cosas cambian, no se descarta que el manacorí abandone el torneo para estar cerca de su chica.