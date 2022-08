Ortega Cano responde con dureza Ana María Aldón en una revista: "Me parece muy fuerte que mi mujer hable así de su marido"

Teorías aparte, no hay duda de que el matrimonio entre Ortega Cano y Ana María Aldón sigue haciendo aguas. Así se desprende de las propias declaraciones de la diseñadora, en las que reveló, con todo lujo de detalles, cómo es ahora su día a día con el diestro desde que hace ya un tiempo decidieran hacer vidas por separado.

La diseñadora, colaboradora habitual de Ya es verano, en Telecinco, intervino recientemente en el programa para desvelar que durante las semanas que han coincidido en Costa Ballena apenas se han cruzado: "No comemos juntos, uno sube otro baja... Llevamos una vida cordial, pero tampoco hemos hecho planes juntos", apuntó este domingo la exsuperviviente.

"En Costa Ballena hay tres habitaciones, y no dormimos juntos. Hacemos nuestra vida como mejor podemos llevarla. No voy a maquillar algo que es así. No pasa nada, estamos atravesando esto y lo estamos haciendo de la mejor manera por el bien de nuestro hijo", detalló la colaboradora.

Unas explosivas declaraciones que no han dejado indiferente a su marido, que este miércoles contesta a través de una revista del corazón. Y lo hace con cierta dureza: "Me parece muy que mi mujer diga estas cosas de su marido", indica breve pero contundente el diestro en Semana. "Muy fuerte y muy fuera de lugar", sentencia.

Una grave crisis que ha desatado los rumores de divorcio, que siguen en el aire, motivo por el que el representante de la diseñadora, Marc Florensa, acudió a Sálvame para intentar zanjarlos definitivamente.

"No se van a divorciar. Ella es muy chapada a la antigua. Le vemos con un pelo muy moderno, pero ella se entrega a las necesidades de su pareja", explicó tajantemente. "Estuvo 7 años tragando que dijeran que se dedicaba a lo que se dedicaba... Ella es capaz de tragar sapos".

Florensa también habló sobre el estado actual de Ana María. "Está en un proceso de empoderamiento, de superación personal. Si fuera una pareja de igual a igual, otro gallo cantaría. Pero ella sigue enamorada de Ortega Cano a diferentes niveles. No está desenamorada".