El Coca-Cola Music Experience ha vuelto con mucha fuerza y logrando un sold out para sus dos fechas, los días 2 y 3 de septiembre. Bajo el lema "Feel Every Beat" los asistentes al multitudinario evento abarrotaron el Recinto Valdebebas de Madrid.

Un público multigeneracional y multicultural disfrutó de la música en directo, así como de la gran variedad de actividades disponibles como la zona Tatto & Makeup, donde maquillar tu rostro al más puro estilo fesivalero; la Noria, para poder visualizar el show con la mejor de las perspectivas; o los innumerables photocalls repartidos a lo largo de todo el recinto.

Con Tony Aguilar como maestro de ceremonias, los asistentes disfrutaron de más de 18 horas de música en directo y sin restricciones por el covid-19, a diferencia de la anterior edición. Saltos, gritos y mucha emoción fueron los ingredientes perfectos para crear una atmósfera única que los propios artistas agradecieron.

Coca-Cola Music Experience 2022. ALFREDO SUÁREZ

Primera jornada

Samuraï, Lemot, Marmi, Marc Seguí, Lu Decker y Mimi Webb fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al que fue el primer día de festival, con un público que desde el minuto uno se congregó frente al escenario.

Las Tanxugueiras presentaron, junto a su ya conocido percusionista de melena, un show en el que se combinaba la modernidad de los outfits junto con la tradición de sus temas y panderetas. Las gallegas hicieron vibrar a los asistentes, en especial cuando entonaron Terra, con sus letras en gallego y un discurso improvisado mostrando su apoyo al colectivo LGTBIQ+.

Las @tanxugueiras reivindicando los derechos LGTBI en el Festival Coca Cola Music Experience. pic.twitter.com/0iLl3hnUhB — Jose Manuel López (@jositorudeboy) September 2, 2022

Bandera arcoíris en mano, entregada por el público, Sabela mandó un mensaje, con gran naturalidad, y cargado de reivindicación: "Porque estamos cansadas y cansados de tanta homofobia, ¿cómo le vamos a explicar a los niños que está mal querer a una persona del mismo sexo, o que está mal ser uno mismo?, ¡fuera homofobia ya!".

Caía la noche y Álvaro de Luna embelesó a la gente con su Juramento eterno de sal, prácticamente cerrando el bloque vespertino de artistas y preparando a los asistentes para el advenimiento de lo que fue una noche de saltos, baile y gritos hasta primeras horas de la madrugada con artistas de primer nivel.

"No son 420 pero, ¿lo vamos a prender o no?", preguntó la intérprete argentina Emilia Mernes haciendo partícipe al público con su tema 420 y dejando el listón muy alto para los artistas que la siguieron en lo que ya era el bloque nocturno y donde actuaron los cabezas de cartel.

Belén Aguilera cantó, con sus seis coristas, algunos de sus temas más conocidos como Antagonista, Camaleón y La tirita, al piano, generando un ambiente íntimo pero potente que hizo de su actuación algo único, la gente vivió sensaciones precisamente antagonistas, desde la nostalgia y la emoción hasta la euforia y el "desmelene".

Turno de Manuel Turizo, uno de los artistas que más tiempo estuvo actuando, quien no defraudó con un show en el que el colombiano derrochó sensualidad, pasión y mucho flow.

Manuel perreó con sus bailarinas Amor en coma, cantó junto a su hermano, el músico Julián Turizo, en acústico y con un ukelele Una lady como tú, e hizo vivir a una fan el privilegio de poder abrazarle en el escenario mientras entonaba La bachata, uno de los himnos de este verano.

Entre los cambios de escenario y artistas, las masas ya comenzaban a gritar al unísono: "¡Bizarrap!, ¡Bizarrap!, ¡Bizarrap!". Pero, a pesar de la euforia por el argentino, el festival se rindió a los pies de la penúltima artista de la noche, Chanel.

"Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti", comenzó Chanel cantando su archiconocido SloMo, con un nuevo show lleno de acrobacias y una coreografía ampliada, con bailes en una silla de tinte burlesque, así como unas letras que enviaban un mensaje, dando a entender que sacará música dentro de poco, que el público, subido a hombros y con las linternas del móvil encendidas, captó y agradeció con gritos ensordecedores.

🫶🏾Carta cantada a mis fans con amor✨

“Com calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo:

Ya viene, ya llega. Solo un poco más baby espera. Que cuando te traiga mi ritmo ese fuego tekema tekema tekema.

Fdo: La Reina, La Dura, por siempre.. Primera💖”



OS QUIERO🫶🏾 #chanelistas pic.twitter.com/qQnOE5DlF4 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) September 3, 2022

"Con calma, tranquilo, escúchame bien lo que digo: 'Ya viene, ya llega'. Solo un poco más baby espera. Que cuando te traiga mi ritmo, ese fuego te quema, te quema, te quema. 'La Reina', 'La Dura', por siempre... 'Primera'", cantó Chanel en mitad de la versión única y exclusiva de su temazo para el Coca-Cola Music Experience.

Con el pabellón en todo lo alto tras la actuación de la hispanocubana, el argentino Bizarrap hizo las delicias de un público entregado al cien por cien que no cabía en sí mismo de la euforia y la emoción de poder disfrutar de sus sesiones más míticas en directo.

Las colaboraciones que el productor llevó a cabo con Nathy Peluso, Villano Antillano, Ptazeta, Morad, L-Gante y Paulo Londra fueron algunas de las que hicieron vibrar de forma espectacular a toda la gente.

El cierre de @bizarrap anoche en el #CCME de @CocaCola_es es una de las cosas más increíbles que he visto en todo este año. Qué locura. pic.twitter.com/ZT1SJ45tcg — Cristina ⚡ (@crisjournals) September 3, 2022

Pero sin duda alguna, el broche final lo puso Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, conocida popularmente como "Quédate", el tema estrella de este verano con el que el canario Quevedo y el argentino están batiendo récords mundiales en las listas de reproducción.

Segunda jornada

El segundo y último día de festival arrancó con el público emocionado y vibrante por lo vivido el día anterior. Los encargados de arrancar esta jornada fueron Paula Cendejas, Hens, Skechi, Subze, Emlan y Flavio.

Posteriormente fue el turno del rapero Recycled J que enloqueció por completo al público, al igual Robledo, Juacko y la intérprete de ABCDEFU, la estadounidense Gayle, sin duda una de las artistas más esperadas.

New Rules, la boyband de pop inglés-irlandés tocó por primera vez en España y, a pesar de que algunos asistentes se "quejaron" de su sonido, supieron hacerse con el público que coreó temas como Really Wanna Dance With You.

Nia fue la encargada de cerrar el bloque de artistas que actuaron por la tarde, y lo hizo con la colaboración de artistas invitadas como María Peláe y Edurne.

Con un corto vestido de brillantes dorados, la canaria hizo alarde de su poderío vocal interpretando temas como Malayerba, Me muero de risa y 8 Maravillas, tema con el que demostró el amor que siente por su archipiélago: "Esta es la primera canción que compuse, no sabía de que podía hablar y dije: 'De lo que más orgullosa estoy es de ser canaria'. Entonces hice 8 maravillas".

Ya entrada la noche, el público coreaba: "¡Lola, Lola Lola!". Un escenario completamente oscuro que en cuestión de un segundo desplegó toda su pirotecnia, lo que anunció la llegada de Lola Índigo.

Con Niña de la escuela abrió su show Mimi enfundada en un vestido fucsia y plateado con un lazo gigante en la espalda, a modo de regalo, y en compañía de multitud de bailarines con los que ofreció una coreografías de infarto.

Lola índigo en el CCME 🫶🏽🫶🏽 pic.twitter.com/rggtlyabpX — Ramón Bermúdez 🥭🥉 (@R1_Br8) September 3, 2022

Toy Story, Lola Bunny, Cuatro besos, An1mal, Ya no quiero ná y Discoteca fueron algunos de sus famosos temas que interpretó con maestría, recordando al más puro estilo de estrella estadounidense.

La granadina finalizó su enérgica actuación entre lágrimas y con todos los asistentes coreando su nombre: "Muchas gracias, de verdad. Siguen pasando los años y yo sigo sin creerme todo esto que nos dais".

Era el turno de la artista canaria Ptazeta, el público estaba intranquilo y desconcertado ya que, con el escenario vacío y hechos los últimos retoques, la rapera no aparecía.

Pero la música amansa a las fieras, y temas como "Quédate" amenizaron la demora, además Tony Aguilar junto con la comunicadora Inés Hernand aparecieron sobre el escenario para ofrecer explicaciones: "Hay un cambio de plana, por un vuelo inminente".

Es por ello que Maneskin, que en principio iban a ser el colofón final y cerrar el Coca-Cola Music Experience, tuvieron que actuar antes de lo establecido.

La banda de rock italiana se metió al público en el bolsillo y demostró el poder de su música en directo, así como el de su irreverente puesta en escena con el torso desnudo y la guitarrista Victoria De Angelis cubriendo parte de su pecho con dos estrellas negras.

es que QUE MUJER pic.twitter.com/WjhmtUoVty — nerea (@nereagova) September 4, 2022

Los jóvenes interpretaron Beggin', I Wanna Be Your Slave y Zitti e Buoni, el tema con el que saltaron a la fama mundialmente tras haberse hecho con la victoria en el Festival de Eurovisión.

Sin embargo, Damiano y sus compañeros quisieron tener un guiño con nuestro país y, completamente por sorpresa, comenzaron a tocar el tema La camisa negra de Juanes, hecho que revolucionó por completo al público que comenzó a corearla junto a la banda.

Finalmente, Ptazeta logró actuar y así cerró el festival, con la artista canaria deleitando al público con algunos de sus temas de mayor reconocimiento como Trakatá, Mami y Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45, la sesión que produjo junto a Bizarrap.