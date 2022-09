Kiko Rivera, sobre la persona que le ha suplantado en redes sociales: "Le pido al chaval que se busque otro entretenimiento"

Después de unos días de vacaciones en familia en Punta Cana, Kiko Rivera e Irene Rosales han regresado a España. En el aeropuerto, el DJ ha contestado a la prensa sobre uno de los asuntos que le han traído algún que otro quebradero de cabeza en las últimas semanas.

Tal y como contó en sus redes sociales, está siendo víctima de una estafa porque alguien se está haciendo pasar por su mánager para contactar con empresas y ofrecer sus actuaciones. "Si alguien recibe la llamada ofreciendo a mi persona para una actuación de un tal Josué, que sepan que es una estafa. Ya lo ha hecho varias veces y no veas la que está formando el muchachito de los cojones", escribió Rivera.

"Ya lleva pasando mucho tiempo. Siempre es el mismo. No solo me pasa a mí, también a muchos compañeros. Desde aquí le pido al chaval que por favor se busque otro entretenimiento. Que no estafe a la gente, que está muy malamente", ha dicho con sinceridad.

Otra preocupación que ha tenido es la alerta que se ha creado en torno a sus posibles deudas. Los rumores decían que Kiko Rivera debe 3.000 euros a un vecino de Castilleja de la Cuesta. Sin embargo, él lo ha desmentido.

"Lo único que hace es inventarse las cosas. Es lo que nos ha tocado vivir por ser personajes públicos, pero bueno, como digo yo siempre, el karma existe. A todo el mundo el llega su momento", ha confesado el hijo de Isabel Pantoja.