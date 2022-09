Lío en Gibraltar: Picardo admite que se negó a llevar a puerto al OS35 y que el capitán desoyó sus instrucciones

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que el buque OS35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

Según ha explicado en una entrevista concedida a TVE, el buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar".

En este sentido, Picardo ha señalado que "en ese momento ya había riesgo para las personas que estaban a bordo y lo dirigió al sitio donde era posible salvar las vidas".

"Si lo hubiéramos traído de nuevo al puerto se hubiera hundido y hubiera habido un gran vertido de fuel", ha aseverado Picardo, que ha añadido que "todos los técnicos avalan la decisión que tomó la Capitanía de Gibraltar". "No es una decisión política, es una decisión técnica", ha añadido.

El ministro Principal de Gibraltar ha señalado que hay una investigación en curso por la Royal Gibraltar Police que determinará los hechos, "pero lo información que se nos presta una vez que ocurren los hechos es exactamente esa, que el capitán desobedeció las órdenes de Capitanía Marítima".

Cabe recordar que el Gobierno de Gibraltar ha empezado a extraer el combustible del buque granelero OS35, que permanece semihundido, ya que está "bien contenido" tras la fractura detectada en el casco a raíz de su colisión con otro barco, mientras que un equipo de buceo realizará una inspección externa y determinará el alcance de la rotura.

Según la última actualización difundida por el Consejo de Contigencia de Gibraltar a las 07.00 horas de este jueves, la situación del buque OS35 "se ha mantenido estable" durante la noche y la monitorización adicional realizada por medio de drones y de imágenes térmicas desde tierra "no ha revelado cambios significativos en la situación".