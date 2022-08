Miriam Sánchez se sincera en 'Sálvame': "Pipi Estrada me debe más dinero que a Terelu Campos, está en números rojos"

Miriam Sánchez ha decidido hablar alto y claro sobre su relación con Pipi Estrada y dar su versión de cómo estaba llevando todo con su expareja. Harta de estar callada, ha roto su silencio en Sálvame y quiere poner los puntos sobre las íes de una vez por todas.

"Esa noche se me acumularon muchas cosas. No tengo ni voz ni voto en cuanto a nuestra hija. Ese día no quería que se renunciara a los derechos que tenía como madre y se me habían arrebatado", ha explicado la excolaboradora sobre la noche en la que discutió con él. "Si no fuera el padre de mi hija, habría cortado la relación con él".

Miriam ha querido desvelar que su relación con el periodista no es, ni de lejos, tan idílica como él dice. "En algún momento he pensando que si me llevo bien con él, se calma. Muchas veces le digo que estoy peor económicamente de lo que estoy para que se calme. Que me vea mal, porque como enemigo, Pipi es muy chungo".

"Mucha gente se ha creído que, por la diferencia de edad, él me ha estado manteniendo en la relación. Yo he pagado la mitad de los gastos de agua, luz, gas... he pagado cruceros, viajes... Pipi se quedaba la mitad de los bolos", ha confesado Miriam. "Así que eso me lo debe. También los psicólogos. Él me debe más dinero que a Terelu. Está en números rojos. Está metido en follones importantes".

Y, ante las acusaciones sobre su supuesta fragilidad mental, ha querido aclarar los rumores: "Yo normalmente estoy tranquila, pero esta persona hace que me estrese. No tengo ningún trastorno ni bipolaridad. Tengo un informe psicológico que dice que no tengo nada. Tengo ataques de ansiedad".