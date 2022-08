Las imágenes de Miriam Sánchez discutiendo en plena calle con Pipi Estrada hicieron temblar Sálvame. El propio colaborador del programa se derrumbó, entre lágrimas, lanzando una mano amiga a Miriam para que se dejara ayudar. Ahora el programa se ha puesto en contacto con ella... y al parecer no todo pasó como contó Pipi Estrada.

La que fuera ganadora de Supervivientes fue pareja de Pipi Estrada durante muchos años, pero recientemente ha pasado por episodios de depresión y problemas con el alcohol que la han llevado al límite. Todo explotó en dicha pelea, con unas imágenes muy tristes que pudieron ver los colaboradores y la audiencia.

Pero Miriam Sánchez quiere dejar claro que no es todo como se ha visto: "Es un medallista. A mí no me ha tranquilizado él en su puta vida. ¡Estoy tan cansada! Es que estoy hasta los cojones de este gilipollas. ¡Llevo callada 10 años de toda la mierda que tiene este señor encima!".

"Yo he escrito diarios y diarios para desahogarme de todo lo que me ha pasado con él y de todo lo que he aguantado, porque hay veces que pierdes la cordura de ti misma. Estoy regular y este señor no me deja levantar cabeza. Ya está bien de mentirosos", ha explotado Miriam, chocando estas palabras con las que decía Pipi Estrada en el programa.