Después de su abrupta marcha la pasada semana de Sálvame ofendido por las bromas sobre su edad que el redactor Germán González hacía en sus vídeos satíricos, Kiko Matamoros ha regresado este martes el programa para sincerarse sobre el duro momento que está viviendo.

El tertuliano, que ha tenido una sesión con la coach Cristina Soria, ha confesado que se ha notado más irascible en sus últimas intervenciones. "Era consciente de que estaba en una situación casi límite por distintas circunstancias. Es evidente que mi comportamiento no fue el mejor", ha declarado a María Patiño.

"Entendía que era algo que me afectaba, algo que tenía que tomar en serio, algo que para los demás era una broma. A mí me producía ese dolor y ese rechazo", ha añadido. Después, ha pedido perdón a Adela González por su actitud con ella el día que abandonó el plató.

Tras su sesión con la coach, Kiko Matamoros ha asegurado que a raíz de Supervivientes le surgieron algunas inseguridades sobre su físico: "Estaba rodeado de gente más joven, que físicamente responden de otra forma, y me sentí muy mal en ese sentido, y me afectan especialmente las bromas en torno a eso".

"He sentido impotencia conmigo mismo, en cierta manera me he defraudado. Tenía otras expectativas de cómo podía evolucionar en ese sentido y no las he podido cumplir", se ha lamentado.

Sobre esto, el colaborador ha confesado que le afectan mucho los ataques a su edad y a la diferencia con su pareja, Marta López Álamo. "Me he sentido frágil", ha asegurado.

Por ello, ha pedido que la dirección le ayude aportando respeto ante estos temas que le afectan y le hacen "perder el control de los nervios". Por su parte, él intentará tener "más templanza y diálogo".