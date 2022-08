Canales Rivera reaparece en 'Sálvame' tras su brutal cogida en una corrida de toros: "Sentí cómo se me abrían las carnes"

Canales Rivera sigue evolucionando favorablemente de su brutal cogida en una corrida de toros, la cual puso en alerta a todos sus compañeros de Sálvame, ya que tuvo lugar el pasado viernes mientras estaba emitiéndose el programa.

Ahora ya en casa, el torero ha hablado con el programa, no solo para tranquilizar a sus compañeros y amigos, sino para desvelar todas las dudas sobre lo que ocurrió.

"Voy evolucionando favorablemente, aunque me duele horrores", ha comenzado explicando Canales Rivera, que no es la primera vez que sufre una cogida en la zona de la entrepierna. "Estas cosas son así, cuando te pones delante de los toros es lo que pasa".

"Cuando me coge el toro y me siento en el aire, siento cómo se me abren las carnes. Cuando me levanto del suelo voy un poco mareado. Hay un instante que miro hacia atrás, que intento darme la vuelta para terminar lo que he empezado, pero me miro y era tal destrozo que cuando intento girarme con las piernas me toco la piel, el testículo. Cuando veo que me duele y me baila como dos pelotas de ping-pong, digo: 'Vámonos para dentro'", ha explicado con crudeza.

Pero también ha querido tranquilizar a sus compañeros, a los que considera "una familia", y también ha revelado que sus primos se han interesado por su recuperación. "Desde el minuto uno, de las primeras llamadas que recibe Isabel es de Cayetano Rivera; y uno de los primeros mensajes que yo recibo es de Kiko, y él está en la playa en República Dominicana".

"Kiko me dice que hasta donde pueda, hasta donde llegue y lo que necesite. Y Fran [Rivera] igual. En estos casos haciendo un poco de piña", ha revelado José Antonio Canales, que tendrá que seguir con curas durante unos días más.