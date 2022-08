La agencia de influencers Nickname y todos sus integrantes han estado en el punto de mira desde que el pasado martes se develaran unas conversaciones de WhatsApp en el que criticaban la subida de seguidores del fallecido tiktoker Charlie por cáncer terminal.

Entre ellos, Jorge Cyrus y Marina Rivers, los nombres más conocidos de la empresa, han recibido oleadas de críticas. El primero tuvo que cerrar su cuenta de Instagram tras perder cientos de seguidores al reconocer que formó parte del chat, pero "solo como observador". Algo que, después de compartir capturas del polémico grupo de WhatsApp, pocos creen.

Rivers, por su parte, ha respondido finalmente a las acusaciones un par de días más tarde en un vídeo de TikTok, donde se ha quejado de que siempre se dirijan a ella las malas palabras.

"Yo no intervine", ha asegurado fuertemente: "Me enteré horas más tarde cuando vi lo que se publicó en Twitter y entonces ya solo podían hablar los administradores. Todos saben perfectamente que no he sido yo"

A pesar de su inocencia, son muchos que incluso la han mandado comentarios diciendo que, tras comentar a Charlie en un vídeo hace unas semanas, ella "le ha gafado". "Sois unos rastreros", ha respondido: "Estoy casada de que me acuséis de todo y que me tiréis mierda por todo. Yo no tengo la culpa de absolutamente todo".

Ella no ha sido la única en hablar. Jorge Cyrus después de reiterar una y otra vez que él no era el que debía de dar la cara, finalmente ha conseguido convencer al resto de sus compañeros de agencia a reconocer las palabras que dijeron.

SUSANA REYES enseña sus comentarios en el grupo, bastante fuertes, y pide disculpas (el video sigue abajo)⬇️ pic.twitter.com/JbNDZQlObq — Idaira; 🫶🏻 (@idairavaro) August 25, 2022

Una larga lista de nombres como Susana Reyes, Raquel García, Néstor Seller, Saúl Moreno o Christian López han comentado que papel tuvieron en la frívola discusión sobre el éxito póstumo de Charlie, y le han quitado importancia a las palabras que dijeron. Otros han recordado que "de cien personas en el grupo, solo hablaron siete".

Quien no se ha pronunciado, de momento, es la mencionada compañía de representación. Según toda la información, el grupo de WhatsApp fue precisamente creado por la empresa para aunar a todos sus representados.

Aunque no tienen responsabilidad de la opinión de cada uno de ellos, sí que han aparecido desde entonces acusaciones a actitudes tóxicas de la propia agencia hacia otros creadores de contenido que han aumentado en visibilidad sin formar parte de ninguna compañía.

@aquisandrax Ala, seguro que luego me arrepiento pero me apetecía decirlo, por si os quedaba alguna duda de cómo funcionan ♬ sonido original - 🌜Aquí Sandra✨

'Aquí Sandra', conocida por mostrar su vida estudiando en Estados Unidos, ha revelado que descubrió que ellos instigaron una polémica para intentar frenar su rápida subida de popularidad en TikTok.