Jorge Cyrus reaparece en TikTok y muestra las polémicas conversaciones sobre la muerte de Charlie: "Todo lo que dicen de mí es mentira"

La tragedia del fallecimiento de Charlie, el tiktoker que compartía su vida con cáncer terminal en redes sociales, se ha convertido rápidamente en un gran polémica después de que saliera a la luz que muchos de sus compañeros de plataforma estaban enfadados por la visibilidad que tenía el tema.

Un allegado de Charlie comentó en su cuenta de Twitter que había leído una conversación donde varios influencers criticaban que tanto el fallecido como su pareja hubieran duplicado sus seguidores en las últimas horas, después del anuncio de la muerte.

Aunque al principio no se sabía quienes eran los protagonistas del grupo de WhatsApp, Nuria, la novia del joven, dio a entender que Jorge Cyrus era una de las personas que había hablado mal de él y luego había publicado contenido mostrando su tristeza.

Os preocupan mas los números que se haya ido! “Hay que ser noticia eso es lo que funciona” es que no tenéis vergüenza os han comido los números! — Kappah (@Kappah20) August 23, 2022

Cyrus quiso negar las acusaciones. Reveló que la conversación sí había existido, aunque él no hubiera formado parte. Igualmente, la presión fue tal poco después acabó eliminando su cuenta de Instagram.

Por eso, ha querido usar la plataforma de TikTok para mostrar los polémicos mensajes y reiterar que él no es el que debería estar recibiendo odio. "Estoy siendo acusado de cosas públicamente sin ningún tipo de pruebas", se ha quejado.

Según la conversación que ha enseñado, cambiando los nombres de los integrantes por 'Anónimo', hay alguien que señala la gran subida de seguidores de Charlie y son varios los que le siguen, comparando con la cifra de hace un día, mostrando así una obsesión frívola por el 'éxito' póstumo en redes.

Sin embargo, cuando la captura se vuelve personal, Cyrus corta la grabación de repente y la siguiente que vez que sale, se muestra su primer mensaje: "Ayuda el cotilleo, no solo que Instagram lo muestra, también la gente lo busca porque le gusta el morbo", que según él es de otro tema.

Finalmente, asegura que su única contribución al tema en el grupo fue esta opinión: "A mí me da mal rollo, es que de haya tanta gente siguiente a Charlie ahora que ha fallecido Charlie".

jorge cyrus diciendo q no leyó el grupo hasta horas despues



las horas despues en cuestion: pic.twitter.com/RnNNPSHbju — maria (@usergg444444) August 25, 2022

Unas pruebas que no han sido suficientes para muchos que en los comentarios han señalado que este tipo de capturas se pueden manipular borrando los mensajes que uno mismo ha escrito. Además, revela más incongruencias en su historia.

Las mentiras de Jorge Cyrus continúan: dice que no leyó esas barbaridades hasta horas después, cuando realmente se puede ver como él comenta la subida de seguidores de Charlie minutos más tarde de los otros chats. No solo no dijiste nada SINO QUE TAMBIÉN PARTICIPASTE. pic.twitter.com/CUNZ2BWEt1 — Teresa Toros (@teresa_toros) August 25, 2022

Cyrus, por su parte, quiere devolver el foco al resto de integrantes que siguen en el anonimato. "Estas personas deberían reconocer que han sido ellos, bajar la cabeza y pedir perdón y no lo hacen", ha dicho enfadado: "Todo lo que se está diciendo de mí es mentira. Me parece muy feo que estéis haciendo esto, me estáis dejando en muy mal lugar sobre algo grave".

"Todo ha caído sobre mí porque estaba en el grupo", ha concluido: "Lo siento mucho, he mostrado las pruebas que tengo y simplemente aclarar que jamás me he reído de la enfermedad de alguien".