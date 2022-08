Forro autoadhesivo: el truco de tres euros para decir adiós a las burbujas en los libros de texto

O lo amas o lo odias; y si tu respuesta va en la línea de la segunda opción, probablemente sea así porque nunca te quedan bien las esquinas y las burbujas se te multiplican por la superficie. Como bien habrás adivinado, hablamos de forrar libros: esa impepinable tarea que viene de la mano de la vuelta al colegio y de la que no podemos escapar si queremos que el material escolar llegue a junio en las mejores condiciones. Una labor de la que no podemos escapar pero que para muchos es sinónimo de tortura, ¡ni si quiera con el truco famoso de Instagram del calcetín logramos hacerlo bien! Pero, quizá, es que no estamos acudiendo al consejo adecuado...

Si bien es cierto que echar mano de un calcetín para alisar las burbujas puede ser de gran ayuda, aún puede serlo más escoger el forro de la calidad adecuada. Y, además, que, en vez de ser de un material al uso, sea autoadhesivo para que de forma progresiva e instantánea, podamos ir ajustando el protector a los libros para hacerles la funda perfecta. Las posibilidades de marcas y ecommerces donde conseguirlas, como ya te habrás imaginado, son infinitas, pero desde de 20deCompras, nos hemos decantado por este de Amazon de solo tres euros. ¿Te contamos las ventajas de escogerlo?

Este forro es autoajustable. Amazon

Una de las ventajas de este forro, que está disponible en varias medidas, es que es autoajustable, además de adhesivo, para que la tarea de forrar los libros sea aún más llevadera: solo tienes que introducir las tapas del libro en la solapa, cerrarlo para que se ajuste y retirar la cinta autoadhesiva para que se quede definitivamente fijado al tomo. Esta facilidad de uso ha sido reconocida por los usuarios de la plataforma que han destacado que cumple su función tal y como indica la descripción. Esta compra contiene cinco unidades para que con una sola compra ya puedes cubrir buena parte de los libros que debes forrar.

