De El Corte Inglés a Huawei: el abecé de la vuelta al cole para no dejarnos nada (¡y ahorrar en la compra del material escolar!)

Como cada septiembre, aquello de "volver a empezar, otra vez" regresa a nuestra mente como un constante soniquete del que no podemos escapar. El verano llega a su fin y los más pequeños deben retomar sus rutinas, desde la vuelta a las clases hasta sus actividades extraescolares. Aunque el inicio del curso depende de cada Comunidad Autónoma y de cada ciclo, a partir del 5 de septiembre los escolares comenzarán a llenar de vida aulas y patios. Hasta esa fecha, las familias preparan todo lo necesario para hacer frente a este nuevo curso, desde un calzado cómodo que soporte las aventuras de los niños hasta el material que requiere su aprendizaje.

Esta vuelta a la rutina no está exenta de quebraderos de cabeza puesto que, además de intentar dar con la mochila que garantice la salud postural de los niños, las familias buscan ajustar los gastos para cubrir todas las necesidades escolares. Y esto implica comparar los catálogos de varias firmas para dar con el mejor precio. Que no cunda el pánico: en 20deCompras estamos dispuestos a ayudarte. Bajo estas líneas encontrarás una guía con diferentes ecommerces para que no se te pase ni una oferta... ¡ni ninguno de los materiales que necesitan tus pequeños!

¿Por dónde empiezo?

El Corte Inglés. Quizá sea uno de los establecimientos más populares para realizar todos los encargos de la vuelta al cole; y, la verdad, no es de extrañar: ¡la reciben con ofertones! Hay un 3x2 en ropa de calle, los conjuntos deportivos están a mitad de precio, hay descuentos en tecnología, material escolar, mochilas, uniformes y calzado para los colegios que lo exigen... ¡Todo pensado para ahorrar en la cuesta de septiembre!

Amazon. Libros de texto, papelería, mochilas y estuches, electrónica... ¡en Amazon tienes todo lo necesario para tachar toda la lista! Incluidos, servicios para completar todo lo que van a aprender durante el curso, como el Audible infantil para que disfruten de la (audio)lectura desde que son pequeños.

Carrefour. El ahorro es la premisa básica de la campaña de la vuelta al cole del supermercado. Por ello, puedes conseguir cinco euros de regalo por cada 70 euros de compra en libros de texto y descuentos en packs de rotuladores, bolígrafos y otros productos de papelería. En Carrefour también podemos encontrar interesantes lotes de material escolar en los que conseguir, por menos dinero, una mochila y un estuche, o un completo kit de escritura y pintura.

Huawei. La vuelta al cole no se entiende ya sin el apoyo tecnológico que brindan gadgets como ordenadores o tablets. Si este año toca renovar algunos de estos dispositivos, en Huawei nos lo ponen fácil: hasta 600 euros de ahorro en nuevo portátil y hasta un 35% de descuento en las tabletas. Los wearables también están de oferta en la firma, desde los dispositivos de sonido al 60% hasta los smartwatches al 50%.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.