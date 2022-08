El cantante Hugo Salazar acude a 'Pasapalabra' con la camiseta del Betis para 'provocar' a Roberto Leal

Pasapalabra recibió este lunes a cuatro nuevos invitados que acudieron al espacio de Antena 3 para ayudar a Rafa y Orestes a lograr el mayor número de segundos.

En el equipo naranja, junto al sevillano, se sentaron la modelo y presentadora Mabel Lozano; y Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo y referente del colectivo LGTBI.

Con el burgalés, en el azul, jugaron la periodista Mónica Martínez y el cantante Hugo Salazar. Este último acudió ataviado con la camiseta del Betis, para alegría de Rafa y disgusto de Roberto Leal, fiel seguidor del Sevilla: "Lleva desde las ocho de la mañana con ella puesta", aseguró el presentador.

Si a principios de agosto fue el concursante sevillano el que amagó con abandonar el plató del concurso, este lunes fue el conductor del programa el que bromeó con el invitado.

"Has dicho un dato erróneo, no la llevo desde las ocho de la mañana, es que he dormido con ella, esto es una piel", aseguró el cantante. Pero Leal le contestó entre risas: "No, porque es un pijama".

Salazar explicó el motivo real por el que había acudido vestido del Betis: "Soy una persona que le tengo bastante aprecio a Roberto, siempre le felicito cuando gana su equipo".

"Pero cuando el Betis venció en la Copa del Rey no me mandó ningún mensaje", señaló el invitado. El presentador le explicó que "se lo mandé a otro Hugo que estudió conmigo en la facultad y pensaba que eras tú".

En un claro gesto de deportividad, Leal abrazó a Salazar y comentó: "Te voy a felicitar en persona". Pero el cantante tenía una sorpresa más, unas pulseras de su equipo que regaló a invitados, concursantes y presentador.