TVE propone a Mapi formar parte de Eurovisión Junior de una manera muy especial: "¡Qué ilusión!"

La próxima edición de Eurovisión Junior está cada vez más cerca. Ante su llegada, RTVE ha abierto el casting de candidatos para representar a España, y Mapi, uno de los grandes personajes infantiles de la actualidad televisiva, ha animado a los pequeños a participar en él.

Tras anunciar en un primer momento al apertura de los castings, con su característica naturalidad, Mapi lamentó no poder asistir ella al certamen. "A mí no me dejan presentarme por ser personal de RTVE, que si no lo llevábamos de calle", dijo en Twitter junto a un momento del programa en el que interpretó Hips don't lie de Shakira.

Sin embargo, esa tristeza por no poder representar a España en Eurojunior rápidamente se convirtió en felicidad gracias a RTVE, que le sorprendió con una propuesta muy especial.

A mí no me dejan presentarme por ser personal de RTVE que si no lo llevábamos de calle. https://t.co/TQeiN7TU2s pic.twitter.com/cwhvtqXLLs — Mapi (@MapiTVE) August 18, 2022

"¡Qué pena, Mapi! Pero como personal de RTVE te podrás presentar para dar los puntos de España. ¿Te gustaría?", le contestaron desde la cuenta del departamento de Eurovisión. Y ella, como no podía ser de otra forma, rebosó de alegría: "Cuando y donde queráis. Ay, qué ilusión. ¡Mamá, mamaaaaaaaaa".

CUANDO Y DONDE QUERÁIS

Ay qué ilusión, ¡mamá mamaaaaaaaaa! https://t.co/yMSpTYPTfX — Mapi (@MapiTVE) August 18, 2022

No sería la primera vez que un personaje infantil de TVE diese los puntos de España en Eurovisión Junior. Tal y como han recordado los eurofans, en 2004 el encargado de esta labor fue Lucho, uno de aquellos muñecos que formaban Los Lunnis.