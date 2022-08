Mapi deja sin palabras a Jandro con un nuevo 'zasca': "Tú no sabes gestionar tu pelo"

Mapi demuestra en todas las entregas de su programa que no tiene pelos en la lengua al dirigirse a Jandro, como demostró este jueves, que dejó sin palabras al presentador.

Durante el programa del día, la niña animada se dirigió a los invitados (Aless Gibaja, Pastora Vega y Antonio Najarro) para pedirles dinero: "¿Tenéis un euro por ahí suelto? ¿Y cinco?".

¡Bienvenidos al show de @MapiTVE



Esta noche nos visitan Aless Gibaja, Pastora Vega y Antonio Najarro.#MapiRTVE11



⭕ https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/Np8lUMyIEL — La 1 (@La1_tve) August 18, 2022

Los tres coincidieron en que no llevaban dinero encima, aunque Gibaja se ofreció a hacerle un Bizum: "Eso no me sirve", afirmó Mapi. Najarro le dijo que tenía 50€ en el camerino, y la protagonista del programa de RTVE le preguntó el número para ir a por ellos.

Jandro se vio obligado a intervenir: "Mapi, se acabó lo de pedir dinero a los invitados. Sabemos que luego no lo devuelves. Eres menor y el dinero no lo sabes gestionar".

Mapi, en 'Mapi'. RTVE

Pero esa afirmación no le hizo ninguna gracia a la niña animada, que le contestó con un 'zasca': "¡Madre mía en la que te estás metiendo! Tú no sabes gestionar tu pelo".